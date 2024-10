Roksana Węgiel o kosztach ślubu i kopertach! "Nie są to tanie rzeczy"

Dwa śluby Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Gdy Roksana Węgiel przyjęła od Kevina Mgleja pierścionek zaręczynowy, wiele osób miało obawy o to, czy związek ten przetrwa do ślubu. W końcu Roxie została narzeczoną, mając zaledwie 18 lat. Jak się okazało jednak, dojrzała miłość przytrafić się może nawet w tak młodym wieku. Piosenkarka i Kevin Mglej wzięli nawet dwa śluby! Pierwszy - cywilny - był tak tajny, że informacja o nim wydała się zupełnie przypadkowo i długo po fakcie. Wyszło bowiem na jaw, że Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wokalistka widnieje już pod dwoma nazwiskami (Węgiel- Mglej). Najważniejszy jednak był ślub kościelny. Długo przed zawarciem związku małżeńskiego Roksana Węgiel podkreślała, jak ważne i dla niej, i dla ówczesnego narzeczonego jest złożenie przysięgi przed Bogiem. W przygotowaniach do wesela zakochanym pomagał partner Roxie z "Tańca z gwiazdami" - Michał Kassin. Sama ceremonia owiana była tajemnicą. Ponoć nawet zaproszeni goście długo nie znali szczegółów ślubu i wesela. W końcu jednak wszyscy dowiedzieli się o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są po ślubie kościelnym. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 25 sierpnia 2024 roku w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Ile kosztował ślub Roksany Węgiel? - Nie są to tanie rzeczy - wyznała artystka w rozmowie z Genialnie.pl i przekazała więcej szczegółów z wiązanych z najważniejszym dniem w jej życiu.

Roksana Węgiel o kosztach ślubu i kopertach dla państwa młodych

Rozmawiający z Roxie reporter spytał, czy taki ślub to "kobyła finansowa". - Każdy, kto organizował wesele, po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego, jakie chcesz wesele, tyle musisz po prostu zapłacić. I to jest normalne. My zorganizowaliśmy wesele w przepięknej winnicy, w której się od razu zakochaliśmy - zdradziła Roksana Węgiel. Dodała, że wraz z Kevinem Mglejem zastanawiała się nad ślubem w Toskanii, ale w końcu znaleźli "Toskanię w Polsce", gdzie zostali "pięknie ugoszczeni przez właścicieli". Podczas rozmowy pojawił się także temat kopert na weselu. Jak sugerował dziennikarz, który wiele razy rozmawiał z ekspertkami ślubnymi (m.in. z Izabelą Janachowską), dawanie 200 zł w 2024 roku to zdecydowanie zbyt mała kwota. Co na to Roxie?

Ekspertki ślubne inaczej patrzą na te kwestie, ale dla mnie to w ogólne nie miało znaczenia. Szczerze, ja byłam skupiona na ślubie i to było dla mnie najważniejsze, a nie to, kto ile dał w kopercie

- zaznaczyła Roksana Węgiel.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ślubne Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Sonda Podoba ci się, jak wyglądał ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tak, pięknie i z klasą! Nie, było kiczowato