Pokazali Szczęsnemu zdjęcie Lewandowskiego. Zaniemówił, a potem nie mógł się powstrzymać!

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski jako gwiazdy FC Barcelona cieszą się światową sławą.

Popularna youtuberka Celine Dept zajmująca się piłka nożną skorzystała z okazji i przetestowała ich wieloletnią znajomość!

Nawet jeśli tym sezonie Wojciech Szczęsny nie jest tak ważną postacią Barcelony jak w poprzednim, gdy wrócił z emerytury na ratunek katalońskiego klubu po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, wciąż jest ulubieńcem kibiców. Jego styl bycia skradł serca sympatyków "Dumy Katalonii" i widać to nawet teraz. Słynna Belgijka Celine Dept, którą na YouTube obserwuje ponad 55, a na Instagramie 5 milionów użytkowników, wykorzystała okazję, aby kolejny materiał nagrać właśnie ze Szczęsnym!

Popularna youtuberka tworzy materiały piłkarskie, a na koncie ma nagrania z największymi gwiazdami. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i wielu innych - oni wszyscy pojawili się w filmikach Celine, której w prowadzeniu kanału pomaga partner Michiel. Teraz dołączył do nich Szczęsny, a internetowa gwiazda sprawdziła jego umiejętności chwytu i nie tylko.

W pierwszym z materiałów polski bramkarz i Celine rywalizowali, kto szybciej wymieni piłkarza z danego kraju wskazanego przez syna Szczęsnego, Liama. W kolejnym mieli zatrzymać rzuconą piłkę na słupku, prezentując chwyt, a w najnowszym filmiku Belgijka sprawdziła Polaka pod względem znajomości kolegów na podstawie... zdjęć z dzieciństwa! Prawdziwym hitem była reakcja Szczęsnego na zdjęcie Lewandowskiego.

35-latek zaczął od rozpoznania młodego Cristiano Ronaldo, a wielkie problemy sprawił mu Pedri, którego wziął za... Lamine'a Yamala. Po chwili zobaczył właśnie genialnego nastolatka, a także Paula Pogbę. Wtedy pokazano mu Lewandowskiego z dzieciństwa i Szczęsny zaniemówił! Celine była zdziwiona: - Musisz to wiedzieć! - zwróciła się do bramkarza. Jego odpowiedź stała się hitem.

- To Robert? Poznałem tylko dlatego, że jego córki wyglądają teraz jak on - powiedział Szczęsny, choć Belgijka myślała, że chodzi o oczy.

Na koniec polski golkiper błyskawicznie odgadł jeszcze Paulo Dybalę i... samego siebie. Wyjątkowy materiał zebrał blisko 500 tysięcy polubień na Instagramie, a na YouTube prawie 2,5 mln wyświetleń! W całości obejrzysz go poniżej.