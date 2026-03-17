Pokazali Szczęsnemu zdjęcie Lewandowskiego. Zaniemówił, a potem nie mógł się powstrzymać!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-03-17 10:45

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski od ponad roku wspólnie cieszą polskich kibiców w Barcelonie, ale ich znajomość trwa znacznie dłużej. Popularna youtuberka Celine Dept postanowiła ją sprawdzić i była naprawdę zdziwiona! Gdy Szczęsny zobaczył zdjęcie "Lewego" z dzieciństwa, zaniemówił. A po chwili nie mógł się powstrzymać od wymownego komentarza!

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski z dzieciństwa

i

Autor: Celine Dept/ Instagram Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski z dzieciństwa
  • Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski jako gwiazdy FC Barcelona cieszą się światową sławą.
  • Popularna youtuberka Celine Dept zajmująca się piłka nożną skorzystała z okazji i przetestowała ich wieloletnią znajomość!
  • Reakcja Szczęsnego na zdjęcie Lewandowskiego sprzed lat mówi wszystko. Więcej w dalszej części tekstu.

Szczęsny zobaczył zdjęcie Lewandowskiego i zaniemówił! Jego reakcja hitem

Nawet jeśli tym sezonie Wojciech Szczęsny nie jest tak ważną postacią Barcelony jak w poprzednim, gdy wrócił z emerytury na ratunek katalońskiego klubu po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, wciąż jest ulubieńcem kibiców. Jego styl bycia skradł serca sympatyków "Dumy Katalonii" i widać to nawet teraz. Słynna Belgijka Celine Dept, którą na YouTube obserwuje ponad 55, a na Instagramie 5 milionów użytkowników, wykorzystała okazję, aby kolejny materiał nagrać właśnie ze Szczęsnym!

Popularna youtuberka tworzy materiały piłkarskie, a na koncie ma nagrania z największymi gwiazdami. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i wielu innych - oni wszyscy pojawili się w filmikach Celine, której w prowadzeniu kanału pomaga partner Michiel. Teraz dołączył do nich Szczęsny, a internetowa gwiazda sprawdziła jego umiejętności chwytu i nie tylko.

W pierwszym z materiałów polski bramkarz i Celine rywalizowali, kto szybciej wymieni piłkarza z danego kraju wskazanego przez syna Szczęsnego, Liama. W kolejnym mieli zatrzymać rzuconą piłkę na słupku, prezentując chwyt, a w najnowszym filmiku Belgijka sprawdziła Polaka pod względem znajomości kolegów na podstawie... zdjęć z dzieciństwa! Prawdziwym hitem była reakcja Szczęsnego na zdjęcie Lewandowskiego.

35-latek zaczął od rozpoznania młodego Cristiano Ronaldo, a wielkie problemy sprawił mu Pedri, którego wziął za... Lamine'a Yamala. Po chwili zobaczył właśnie genialnego nastolatka, a także Paula Pogbę. Wtedy pokazano mu Lewandowskiego z dzieciństwa i Szczęsny zaniemówił! Celine była zdziwiona: - Musisz to wiedzieć! - zwróciła się do bramkarza. Jego odpowiedź stała się hitem.

- To Robert? Poznałem tylko dlatego, że jego córki wyglądają teraz jak on - powiedział Szczęsny, choć Belgijka myślała, że chodzi o oczy.

Na koniec polski golkiper błyskawicznie odgadł jeszcze Paulo Dybalę i... samego siebie. Wyjątkowy materiał zebrał blisko 500 tysięcy polubień na Instagramie, a na YouTube prawie 2,5 mln wyświetleń! W całości obejrzysz go poniżej.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
WOJCIECH SZCZĘSNY
FC BARCELONA
YOUTUBE