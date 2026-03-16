Prześwietlili firmę Roberta Lewandowskiego. Ogromne długi i problemy finansowe!

Robert Lewandowski jest ostatnio krytykowany za grę, a teraz obrywa także na polu biznesowym.

Dziennikarze Zero.pl ujawniają problemy finansowe w firmie Stor9, należącej do "Lewego".

Problemy finansowe firmy Roberta Lewandowskiego. "Co za obciach"

Robert Lewandowski jest założycielem i beneficjentem rzeczywistym agencji marketingowej Stor9. Dziennikarze portalu Zero.pl informują jednak, że od miesięcy firma zalega z opłaceniem faktur, a kontrahenci nie są w stanie wyegzekwować pieniędzy. Sprawę dosadnie skomentował m.in. Krzysztof Stanowski, twórca "Kanału Zero" i powiązanej z nim redakcji internetowej.

"Co za obciach. Jesteś Robertem Lewandowskim, masz wszystkie pieniądze świata, a twoja spółka Stor9 zalega ludziom pieniądze, miesiącami zwodzi ich, ty wiesz o problemach i nic z tym nie robisz" - napisał Stanowski w odniesieniu do tekstu o problemach w firmie Lewandowskiego.

Dziennikarze dotarli do osób, którym założona w 2017 roku agencja Stor9 zalega z pieniędzmi. Widzieli umowę, nieopłaconą fakturę, korespondencję, efekty pracy oraz historię nieudanych połączeń. W mediach społecznościowych spółki do kontaktu wzywa firma windykacyjna! Co na to szefowa Stor9?

Anna Zielińska przyznaje, że firma straciła płynność finansową. "Pytana, czy Robert Lewandowski zna sytuację spółki, Zielińska odpowiada, że tak. Dodaje też, że – jej zdaniem – media nie zainteresowałyby się Stor9, gdyby nie fakt, że jej właścicielem jest znany piłkarz. Mówi, że portal Zero.pl na siłę szuka sensacji" - czytamy w tekście.

Lewandowski domaga się kontroli finansowej

Jagna Gołębiewska, menedżerka ds. komunikacji Lewandowskiego, potwierdziła, że piłkarz kilka miesięcy temu otrzymał informacje o trudnej sytuacji finansowej Stor9. Wyraził zgodę na poszukiwania inwestora.

Zero.pl dodaje: Podkreśla przy tym, że Robert Lewandowski nie był i nie jest zaangażowany w bieżące zarządzanie spółką. Dodaje jednak, że piłkarz zlecił przeprowadzenie kontroli finansowej spółki, aby – jak mówi – „rzetelnie ocenić jej stan”.

Zapytana, czy piłkarz zamierza spłacić powstałe długi, nie odpowiedziała. Trudno więc wyrokować, jaka przyszłość czeka agencję należącą do Lewandowskiego.

- Według wiedzy Roberta Lewandowskiego zarząd prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz uregulowanie zobowiązań - przekonuje jego przedstawicielka.

Co za obciach. Jesteś Robertem Lewandowskim, masz wszystkie pieniądze świata, a twoja spółka Stor9 zalega ludziom pieniądze, miesiącami zwodzi ich, ty wiesz o problemach i nic z tym nie robisz.https://t.co/glGP7qZIgB— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 16, 2026