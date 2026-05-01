Mariusz Pudzianowski zrzucił blisko 30 kg. Niewiarygodne, jak wyglądał przed debiutem w KSW

Mariusz Pudzianowski, ikona polskiego sportu, przeszedł gigantyczną metamorfozę od strongmana do zawodnika MMA.

Zrzucenie dziesiątek kilogramów było konieczne, gdyż jego dawna waga 146 kg stała się przeszkodą w nowej dyscyplinie.

Sprawdź, jak na przestrzeni lat zmieniał się jeden z najsłynniejszych zawodników KSW i co dziś mówi o swojej dawnej wadze.

W grudniu 2026 roku minie 17 lat od walki, która na zawsze zmieniła polską scenę sportów walki. To właśnie wtedy Mariusz Pudzianowski, wchodząc do klatki jako najsilniejszy człowiek świata, zmierzył się z Marcinem Najmanem. Starcie to, uważane dziś za początek freak-fightów w Polsce, otworzyło "Pudzianowi" drzwi do długiej i imponującej kariery w MMA. Dziś, mając 49 lat i 28 zawodowych pojedynków na koncie, wciąż jest aktywnym zawodnikiem, a jego przemiana fizyczna budzi podziw.

Od najsilniejszego człowieka świata do debiutanta w MMA

Zanim "Dominator" stał się gwiazdą KSW, jego świat kręcił się wokół bicia rekordów siłowych. W latach 2002, 2003, 2005, 2007 i 2008 zdobywał tytuł Mistrza Świata Strongman. W tamtym okresie kluczowa była jak największa masa mięśniowa, która przekładała się na potężną siłę. Jak sam wspomina, tuż przed debiutem w MMA jego waga wynosiła aż 146 kilogramów!

Przeczytaj także: Wielki talent zagra dla Polski? Cezary Kulesza kusi 18-latka z MLS

Przejście do mieszanych sztuk walki wymusiło na nim całkowitą rewolucję. Szybko okazało się, że w klatce to nie sama siła, a kondycja i szybkość odgrywają decydującą rolę. Gigantyczna muskulatura, która była jego atutem w zawodach strongmanów, w MMA stała się obciążeniem.

"Waga była utrapieniem". Pudzianowski o mozolnej pracy

Zawodnik z Białej Rawskiej po latach zdobył się na refleksję dotyczącą swojej przemiany. Podkreślił, jak trudne było przestawienie organizmu na zupełnie inne tory.

- 2009 rok październik. Miesiąc później wszedłem do ringu KSW!! Przed robiło się wszystko, aby była siła, waga a waga=siła 146kg. Dziś to wszystko jest moim utrapieniem i w tym sporcie wręcz przeszkadza. Robi się wszystko co można aby tych mięśni bo mniej. Z boku wygląda to prosto, ale to mozolna ciężka praca - napisał na Facebooku Pudzianowski.

Zobacz też: Czy Mateusz Gamrot boi się śmierci w klatce? „Musimy być jak komandos” [WYWIAD]

Jego słowa potwierdzają, jak wielką pracę wykonał przez ostatnie 17 lat. Fani w komentarzach nie kryli podziwu dla jego determinacji. Jak zdradził sam zawodnik, jego waga oscyluje w granicach 120 kilogramów. Oznacza to, że zrzucił blisko 30 kg, wciąż imponując sylwetką i siłą, która onieśmiela kolejnych rywali w klatce KSW.

Mariusz Pudzianowski o relacjach z KSW, Fame i pieniądzach

