Banalny QUIZ dla miłośników futbolu i geografii. Dopasuj klub do kraju

Obcokrajowcy na boiskach w Europie

Piłka nożna to sport uwielbiany na całym świecie. Największe gwiazdy futbolu grają w Europie. Do klubów ze Starego kontynentu zjeżdżają piłkarze ze wszystkich zakątków globu. Marzą o tym by grać w takich klubach jak Bayern Monachium, Real Madryt, FC Barcelona, PSG, Juventus Turyn, AC Milan, Liverpool FC, Manchester United czy Arenal Londyn. Często jednak kończy się na grze w słabszych ligach, np. w naszej Ekstraklasie, gdzie także roi się od obcokrajowców. Z kolei polscy zawodnicy, którzy wyróżniają się w naszej lidze, próbują swoich sił w klubach z zachodniej Europy. W ostatnim meczu naszej reprezentacji - przegranym ze Szwecją barażu o mundial - w pierwszym składzie "Biało-czerwonych" wybiegł tylko jeden zawodnik na co dzień grający w Ekstraklasie - Przemysław Wiśniewski, który w ostatnim okienku transferowym trafił do Widzewa Łódź z włoskiej Spezii Calcio.

Reprezentanci Polski w klubach zagranicznych

Pozostała dziesiątka zawodników gra na co dzień poza granicami Polski. Kamil Grabara - w niemieckim VFL Wolfsburg, Jakub Kiwior i Jan Bednarek - w portugalskim FC Porto, Jakub Kamiński - w niemieckim 1. FC Köln, Sebastian Szymański - we francuskim Stade Rennais, Piotr Zieliński - we włoskim Interze Mediolan, Nicola Zalewski - we włoskiej Atalancie Bergamo, Matty Cash - we angielskiej Aston Villi, Karol Świderski - w greckim Panathinaikosie Ateny, a Robert Lewandowski - w hiszpańskiej FC Barcelonie. Z trzech zmienników, którzy w meczu Szwecja - Polska weszli w drugiej połowie, tylko jeden gra w Polsce (Kamil Grosicki), ale on już jest u schyłku swojej kariery. Przynależność klubowa polskich zawodników doskonale pokazuje, jak piłka nożna łączy się z geografią.

