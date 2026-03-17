Ikona westernów i telewizji nie żyje! Świat kina pogrążony w żałobie

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-17 12:01

Świat kina stracił jedną z ikonicznych postaci amerykańskiego filmu! Matt Clark, aktor, którego twarz kojarzyła się z westernami i kultowymi serialami telewizyjnymi, zmarł w wieku 89 lat. Smutną wiadomość przekazała rodzina, podkreślając jego wyjątkową osobowość i niezłomny charakter. Clark odszedł w niedzielę rano w swoim domu w Austin w Teksasie, po komplikacjach po operacji pleców, której wymagał uraz sprzed kilku miesięcy.

Ikona westernów i telewizji nie żyje! Świat kina pogrążony w żałobie

Autor: AKPA, TWITTER / AKPA

Matt Clark nie żyje. Smutne wieści

Matt Clark przez dekady zachwycał widzów swoją charyzmą i silną osobowością na ekranie. Znany z roli barmana w "Powrocie do przyszłości III" czy udziału w popularnym serialu "Strażnik Teksasu", stał się ulubieńcem fanów westernów. W ciągu swojej kariery zagrał w ponad stu produkcjach, budując reputację charakterystycznego aktora, którego obecność na ekranie zawsze robiła wrażenie. Współpracował z ikonami kina - Robertem Redfordem, Clintem Eastwoodem i Johnem Wayne’em, co zapewniło mu miejsce w historii amerykańskiego filmu.

Odszedł wielki aktor. Matt Clark miał 89 lat

Rodzina Clarka w oświadczeniu cytowanym przez "Hollywood Reporter" podkreśliła, że aktor był człowiekiem niezwykle oddanym bliskim i przyjaciołom. "Sam zbudował swój dom własnymi rękami. Przyjaźnie pielęgnował przez sześćdziesiąt lat. Zawsze stawiał się do pracy i był obecny dla rodziny. Mógł być twardy, szorstki, ale jego moralny kompas nigdy nie zawiódł. Miłość była u niego bezsprzeczna" - napisali bliscy.

Clark nie był tylko aktorem - był prawdziwym twardzielem na planie i w życiu prywatnym. Jego role często odzwierciedlały jego charakter: silny, niezależny, pewny siebie. Choć potrafił być wymagający i szorstki, w domu był ciepły i oddany rodzinie, a jego córka Amiee Clark wspomina go jako filar, który scalał wszystkich wokół siebie.

To było widać w jego oczach, w rolach, które grał, i w tym, jak kochał swoją rodzinę. Przeżył życie po swojemu. I na zawsze pozostanie w naszych sercach - dodała Amiee.

Kariera Clarka obejmowała ogromny wachlarz projektów - od epickich westernów po komedie i dramaty telewizyjne. Jego twarz była rozpoznawalna, a talent doceniany przez kolegów z planu i widzów. Mimo że grał głównie postacie drugoplanowe, jego obecność na ekranie była niezapomniana. Współpraca z takimi gwiazdami jak Clint Eastwood czy Robert Redford tylko potwierdzała jego status - Clark był pewniakiem do ról wymagających charakteru i charyzmy.

