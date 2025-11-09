Nie żyje gwiazda "Klanu". Wszyscy ją kochali!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-09 7:44

Smutne wieści dla fanów polskiego serialu "Klan". W wieku 94 lat zmarła Halina Jabłonowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana widzom przede wszystkim jako Gienia, serdeczna przyjaciółka Leokadii z popularnego serialu TVP. Pogrzeb artystki odbył się 7 listopada 2025 roku na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie.

Halina Jabłonowska przez wiele lat była częścią świata polskiej sceny i telewizji. Choć największą popularność przyniosła jej rola Gieni w kultowym "Klanie", jej kariera obejmowała dziesięciolecia występów w teatrach i produkcjach filmowych. Dla wielu widzów była symbolem ciepła, humoru i życiowej mądrości, postacią, której nie dało się nie lubić. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła zarówno fanami serialu, jak i środowiskiem aktorskim.

Zobacz też: Pilne! Nie żyje gwiazdor M jak miłość. "Komediowy talent, brak słów"

Nie żyje gwiazda "Klanu". Smutne wieści

Halina Jabłonowska odeszła w wieku 94 lat. Jej pogrzeb odbył się 7 listopada 2025 roku na warszawskim Cmentarzu Czerniakowskim, gdzie w ciszy i skupieniu żegnali ją bliscy, przyjaciele z branży oraz fani, którzy przez lata darzyli ją ogromną sympatią.  

Halina Jabłonowska była jedną z tych aktorek, które nie potrzebowały pierwszoplanowych ról, by zapisać się w pamięci widzów. W "Klanie" przez lata wcielała się w postać Gieni - przyjaciółki Leokadii, granej przez Halinę Dobrowolską. Ich relacja, pełna ciepła i życiowych rozmów, była jednym z najbardziej lubianych wątków serialu. Dla wielu widzów te sceny były odskocznią od codzienności, przywoływały wspomnienia dawnych sąsiedzkich więzi i prostych, szczerych rozmów przy herbacie.

Zobacz też: Gwiazda "Klanu" ukrywała chorobę. Zmarła kilka dni przed 44. urodzinami

Poza "Klanem" Jabłonowska miała na koncie liczne role teatralne. Przez wiele lat była związana z warszawskimi scenami, w tym z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Występowała również w produkcjach filmowych i telewizyjnych, gdzie często obsadzano ją w rolach kobiet o dobrym sercu, matek, cioć, sąsiadek. Jej naturalność i autentyczność sprawiały, że każda z tych ról miała w sobie coś wyjątkowego.

Zobacz też: Zmarł gwiazdor "Klanu"! Marek Grabowski miał tylko 64 lata

Zobacz naszą galerię: Nie żyje gwiazda "Klanu". Wszyscy ją kochali!

Nie żyje gwiazda Klanu. Wszyscy ją kochali!
28 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Groby autorów wierszyków, bajek, piosenek i kołysanek dla dzieci. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLAN