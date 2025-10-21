Pilne! Nie żyje gwiazdor M jak miłość. "Komediowy talent, brak słów"

2025-10-21

Bardzo smutna wiadomość dla fanów seriali "M jak miłość" i "Klan". W wieku zaledwie 69 lat zmarł Tomasz Kubiatowicz, aktor serialowy, filmowy i teatralny. O śmierci gwiazdora poinformował łódzki Teatr Nowy. Przyczyna śmierci artysty nie została podana do publicznej wiadomości.

Tomasz Kubiatowicz

Autor: ŁUKASZ Szeląg/ Reporter

Łódzki Teatr Nowy, za pomocą Facebooka pożegnał Tomasza Kubiatowicza, znanego aktora m.in. "M jak miłość". Miał on niezwykły talent komediowy, co podkreślają jego koledzy z teatru i filmu. Gwiazdor miał zaledwie 69 lat. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. 

Pożegnanie gwiazdora "M jak miłość" 

Przyjaciele z teatru pożegnali Tomasza Kubiatowicza wzruszającymi słowami. Napisano o niezapomnianych rolach i złożono kondolencje najbliższym. 

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 

– poinformował we wtorek Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Aktor współpracował z tą sceną od 2003 roku. wcześniej – przez dwa lata – współpracował z Teatrem Studyjnym ’83

Strażak Fajkowski z "Plebanii" nie żyje

Fani seriali mogli podziwiać role Kubiatowicza m.in. w „Klanie”, „Pierwszej miłości”, „Barwach szczęścia” oraz w filmie „Miasto 44”. Wszyscy pamiętają strażaka Fajkowskiego z serialu „Plebania”. .

Aktor był bardzo lubiany przez kolegów po fachu. Specjalne pożegnanie zamieścił na swoim profilu piosenkarz Artur Gotz.

Wspaniały aktor, życzliwy kolega… (…) Spotkaliśmy się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Graliśmy w spektaklu „Dobrze” w reżyserii Tomasza Mana – z tej obsady nie ma też od 10 lat Jurka Krasunia, później zagraliśmy w „Opowieści wigilijnej” i w czytaniu performatywnym „Człowiek z Oklahomy”. Komediowy talent… Brak słów”

– napisał Gotz na Facebooku.

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
