Nie żyje Robert Redford. Słynny aktor zmarł w swoim domu

Robert Redford nie żyje. Artysta zmarł we śnie, o czym poinformowała Cindi Berger, dyrektor generalna firmy PR Rogers & Cowan PMK. Przyczyna śmierci na razie nie została podana do publicznej wiadomości. Urodzony w 1936 roku Robert Redford wystąpił w wielu filmach, które na zawsze zapisały się w historii amerykańskiego i światowego kina. Zagrał m.in. w takich produkcjach jak: "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Żądło", "Zaklinacz koni", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Pożegnanie z Afryką", "Tacy byliśmy" czy "Zwykli ludzie". Aktor odnosił także sukcesy jako reżyser i producent.

Życie prywatne Roberta Redforda także było bardzo ciekawe. Pierwszą żoną - Lolę Van Wagenen - poślubił w 1958 roku. Aktor miał z nią czwórkę dzieci: syna Scotta Anthony’ego (zmarł w wieku niemowlęcym), córkę Shaunę Jean, syna Davida Jamesa "Jamiego" (zmarł w 2020 roku) i córkę Amy Hart. Z pierwszą żoną Robert Redford rozwiódł się w 1985 roku. Później aktor związany był m.in. z brazylijską aktorką Sônią Bragą. W końcu w 2009 roku gwiazdor po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką Roberta Redforda była pochodząca z Niemiec malarka Sibylle Szaggars.

W galerii prezentujemy zdjęcia Roberta Redforda z różnych etapów kariery