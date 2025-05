Nie żyje Loretta Swit, gwiazda szalenie popularnego serialu. Miała 87 lat i polskie korzenie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

QUIZ nie tylko dla fanów. Czy to kawałek Lady Pank? "Mniej niż zero", "Autobiografia, "Obcy", "Takie tango"

30 maja Loretta Swit odeszła na zawsze. Jak podają zagraniczne media, 87-letnia gwiazda zmarła we własnym domu w Nowym Jorku, prawdopodobnie z przyczyn naturalnym, co jednak wciąż jest badane. To wstrząsające wieści dla jej najbliższych, przyjaciół oraz fanów. Przecież Swit dopiero co publikowała w sieci pełne radości zdjęcia. Ostatnie pojawiły się na jej profilu 13 maja, a więc zaledwie nieco ponad 2 tygodnie przed śmiercią.

Loretta Swit miała polskie korzenie. Zrobiła karierę dzięki serialowemu hitowi

Loretta Swit urodziła się jako Loretta Jane Szwed w listopadzie 1937 r. Jej rodzice byli z pochodzenia Polakami, ale Loretta, razem ze starszym o 6 lat bratem, wychowywała się w USA. Debiutowała na początku lat 60., jednak naprawdę głośno zrobiło się o niej, gdy w 1972 r. zaczęła grać Margaret "Hot Lips" Houlihan w serialu "MASH" opowiadającym o medykach działających podczas wojny koreańskiej w latach 50. Produkcja szybko stała się hitem, więc kręcono ją aż przez 11 lat - do 1983 r.

Swit, jako jedna z czterech osób z obsady, grała w tasiemcu od początku do samego końca. Za swoją pracę i talent została dwukrotnie nagrodzona statuetką Emmy.

Serial zmienił życie grających w nim aktorów. Sukces przełożył się nie tylko na pieniądze, ale i wieloletnie przyjaźnie. Loretta była blisko między innymi z Alanem Aldą, gwiazdą "MASH", z jego żoną i dziećmi.

Ostatnie zdjęcia Loretty Swit

13 maja na instagramowym profilu 87-letniej Swit pojawiły się jej zdjęcia z przyjaciółką. Obie panie ściskały się, tuliły i śmiały do aparatu, celebrując spotkanie z okazji urodzin Kim Fields w 2023 r. Loretta wyglądała na bardzo szczęśliwą i wydawała się być w doskonałej formie. Świetnie prezentowała się też na nagraniach z końca 2024 r., gdy mówiła o poświęceniu weteranów wojennych.

Jeszcze 24 maja gwiazda wciąż była aktywna w sieci, gdzie dodała kadry z kultowego serialu "MASH", w którym grała m.in. z Garym Burghoffem. Tego dnia aktor obchodził 82. urodziny, a koleżanka z planu o nich nie zapomniała. Wręcz przeciwnie, złożyła Gary'emu najserdeczniejsze życzenia.

Niestety 30 maja media obiegła informacja o śmierci Loretty Swit.

