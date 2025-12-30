Daria Zawiałow zaręczona? Ten pierścionek nie kłamie. Fani oszaleli

Daria Zawiałow pokazała na swoim profilu Instagramie najważniejsze dla niej momenty z 2025 roku. Wśród zdjęć znalazło się to, które przykuło uwagę wszystkich. Widać na nim błyszczący pierścionek na dłoni artystki, która tuli się do przystojniaka obok, uśmiechnięta od ucha do ucha! Zawiałow wprawdzie nie opisała tej fotki w żaden sposób, ale jej fani i tak oszaleli.

Pierwsze małżeństwo wspomina dobrze

Daria Zawiałow to znana polska piosenkarka i autorka tekstów, która od lat rozwija karierę na rodzimej scenie muzycznej. Wokalistka dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w konkursach i programach muzycznych. W 2009 roku wygrała „Szansę na sukces”, a w 2014 roku dotarła do finału „X Factora”. Przełomowym momentem w jej karierze był występ na KFPP w Opolu, który zapewnił jej obecność w rozgłośniach radiowych oraz na największych festiwalach muzycznych.

Warto dodać, że w życiu prywatnym piosenkarka była już mężatką. W wieku 24 lat Daria Zawiałow poślubiła Tomasza Kaczmarka, którego poznała na planie „X Factora”. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W lipcu 2021 roku artystka ujawniła, że jest singielką. Po nieudanym małżeństwie spotykała się również z muzykiem Piotrem Rubikiem „Rubensem”, jednak także ta relacja zakończyła się rozstaniem.

Daria Zawiałow z pierścionkiem!

Po nieudanym małżeństwie i relacji piosenkarka znalazła miłość u boku Mateusza Dziekońskiego, cenionego operatora i fotografa. Artysta nie jest tak rozpoznawalny w przestrzeni publicznej jak jego ukochana, jednak ma na swoim koncie wiele znanych teledysków, w tym również klipy swojej partnerki.

Choć już w październiku tego roku media sugerowały, że para mogła się zaręczyć, teraz pojawiło się potwierdzenie. Daria Zawiałow opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z narzeczonym, na którym wyeksponowała pierścionek zaręczynowy. W komentarzach pod postem posypały się gratulacje.

