Tomasz Sianecki w żałobie. W sieci pojawił się nekrolog! Dziennikarz stracił bardzo bliską osobę

Tomasz Sianecki przeżywa teraz trudne chwile. 65-letni dziennikarz kojarzony przede wszystkim z pracy przy popularnym "Szkle kontaktowym" stracił drugiego rodzica - mamę. Kobieta odeszła nieco ponad miesiąc po urodzinach syna i niedługo po Bożym Narodzeniu. Wcześniej Sianecki pożegnał ojca.

W 2022 r. pod koniec marcowego odcinka "Szkła kontaktowego" poinformował o śmierci swojego taty, którego nazwał "najwierniejszym widzem". Ze łzami w oczach podziękował mu za wszystko.

Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dzisiaj pożegnałem jednego z dwojga najbardziej wiernych widzów "Szkła kontaktowego". Tato, dzięki za wszystko - mówił Sianecki.

Odeszła mama Sianeckiego. Do sieci trafił nekrolog z kondolencjami

Teraz okazało się, że dziennikarz TVN-u stracił mamę. W sieci pojawił się nekrolog z kondolencjami dla Sianeckiego od jego kolegów ze stacji i programów, w których od lat się udziela.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Kolegi Tomasza Sianeckiego - czytamy.

Ale to nie koniec.

Tomku, przyjmij wyrazy najszczerszego współczucia, wsparcia i solidarności. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą. Rodzinie oraz Bliskim składamy najszczersze kondolecje - dodali współpracownicy Sianeckiego.

Kondolencje złożyły redakcje TVN24, serwisu tvn24.pl, a także "Faktów" i "Szkła kontaktowego".

Sianecki oddziela życie zawodowe od prywatnego

Tomasz Sianecki nie bryluje w show-biznesie, a jedynie na antenie TVN24. Niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym. Jednak 16 lat temu wyznał w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl :

(...) w 1969 roku przeprowadziłem się z rodzicami do Warszawy. Mieszkaliśmy na pograniczu Sadyby i Czerniakowa, nieopodal ulicy Powsińskiej. Moi rodzice wciąż tam mieszkają, tak, jak moi koledzy z podstawówki i znajomi z podwórka.

Sianecki jest mężem Aleksandry i ojcem 16-letniego Kacpra.

