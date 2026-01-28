"Dalej jazda! 2" w Kołobrzegu. Spotkanie z twórcami i warsztaty

Kołobrzeg stał się jednym z przystanków filmowej trasy Jazdobusa, promującej film "Dalej Jazda! 2". Mieszkańcy miasta oraz zimowi kuracjusze mieli okazję spotkać się z twórcami filmu, wziąć udział w warsztatach poświęconych szczęściu oraz obejrzeć pierwszą część produkcji. Przypominamy, premiera drugiej już 6 lutego!

Pierwsza odsłona filmu "Dalej Jazda!" zdobyła sympatię tysięcy widzów w całej Polsce, a jej bohaterowie ponownie wyruszyli w trasę, by spotkać się z publicznością. W Kołobrzegu pojawili się aktorka Małgorzata Rożniatowska, reżyser Mariusz Kuczewski oraz producentka Magdalena Kuczewska, którzy zdradzili kulisy powstawania filmu i opowiedzieli o dalszych losach bohaterów.

Warsztaty o szczęściu i codziennym optymizmie

Popołudniowa część wydarzenia odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury. W ramach warsztatu "Szczęście bez miary" psycholożka Ewa Krawczyńska zaprosiła uczestników do rozmowy o emocjach, relacjach i decyzjach, które kształtują codzienne życie. Spotkanie nawiązywało do tematów poruszanych w filmie - miłości, odwagi i umiejętności czerpania radości z prostych chwil.

Warsztaty przyciągnęły osoby w różnym wieku, które aktywnie włączały się w rozmowę i dzieliły własnymi doświadczeniami.

Seans i spotkanie z twórcami w Kinie Wybrzeże

Wieczorem wydarzenia przeniosły się do Kina Wybrzeże, gdzie zaprezentowano pierwszą część filmu "Dalej Jazda!". Po seansie widzowie mogli spotkać się z Małgorzatą Rożniatowską, Mariuszem Kuczewskim i Magdaleną Kuczewską. Twórcy opowiadali o pracy na planie, chemii między aktorami oraz o tym, jak rozwijają się wątki znane z pierwszej części.

Nie zabrakło pytań o kontynuację - "Dalej Jazda! 2" ma jeszcze mocniej skupiać się na relacjach międzyludzkich, miłości bez względu na wiek oraz potrzebie bliskości i akceptacji.

"Dalej Jazda! 2" – więcej emocji i nowych bohaterów

Druga część filmu wprowadza nowe postacie, które wnoszą świeżą energię i humor, ale także poruszają tematy samotności, szczerości i odwagi w relacjach. Nie możecie tego przegapić!

Trasa Jazdobusa ma na celu przybliżenie widzom świata filmu jeszcze przed oficjalną premierą "Dalej jazda! 2" w kinach. Patronem wydarzenia jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

