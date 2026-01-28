"Dalej jazda! 2" w Kołobrzegu. Spotkanie z twórcami i warsztaty

Pierwsza odsłona filmu "Dalej Jazda!" zdobyła sympatię tysięcy widzów w całej Polsce, a jej bohaterowie ponownie wyruszyli w trasę, by spotkać się z publicznością. W Kołobrzegu pojawili się aktorka Małgorzata Rożniatowska, reżyser Mariusz Kuczewski oraz producentka Magdalena Kuczewska, którzy zdradzili kulisy powstawania filmu i opowiedzieli o dalszych losach bohaterów.
Warsztaty o szczęściu i codziennym optymizmie
Popołudniowa część wydarzenia odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury. W ramach warsztatu "Szczęście bez miary" psycholożka Ewa Krawczyńska zaprosiła uczestników do rozmowy o emocjach, relacjach i decyzjach, które kształtują codzienne życie. Spotkanie nawiązywało do tematów poruszanych w filmie - miłości, odwagi i umiejętności czerpania radości z prostych chwil.
Warsztaty przyciągnęły osoby w różnym wieku, które aktywnie włączały się w rozmowę i dzieliły własnymi doświadczeniami.
Seans i spotkanie z twórcami w Kinie Wybrzeże
Wieczorem wydarzenia przeniosły się do Kina Wybrzeże, gdzie zaprezentowano pierwszą część filmu "Dalej Jazda!". Po seansie widzowie mogli spotkać się z Małgorzatą Rożniatowską, Mariuszem Kuczewskim i Magdaleną Kuczewską. Twórcy opowiadali o pracy na planie, chemii między aktorami oraz o tym, jak rozwijają się wątki znane z pierwszej części.
Nie zabrakło pytań o kontynuację - "Dalej Jazda! 2" ma jeszcze mocniej skupiać się na relacjach międzyludzkich, miłości bez względu na wiek oraz potrzebie bliskości i akceptacji.
"Dalej Jazda! 2" – więcej emocji i nowych bohaterów
Druga część filmu wprowadza nowe postacie, które wnoszą świeżą energię i humor, ale także poruszają tematy samotności, szczerości i odwagi w relacjach. Nie możecie tego przegapić!
Trasa Jazdobusa ma na celu przybliżenie widzom świata filmu jeszcze przed oficjalną premierą "Dalej jazda! 2" w kinach. Patronem wydarzenia jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.