Żałoba w Skolimowie. Nie żyje Agnieszka Byrska-Zaczyk. Aktorka i tancerka miała 92 lata

2026-02-01 17:15

Nie żyje Agnieszka Byrska-Zaczyk – aktorka teatralna i tancerka, związana przez lata z polskimi scenami dramatycznymi i muzycznymi. Artystka zmarła 29 stycznia 2026 roku, miała 92 lata. Informację o jej śmierci przekazały środowiska teatralne, które z żalem pożegnały jedną z tych postaci, które nie zabiegały o rozgłos, ale przez dekady solidnie budowały polski teatr.

Byrska-Zaczyk pochodziła z rodziny głęboko zanurzonej w sztuce. Była córką Ireny i Tadeusza Byrskich – wybitnych ludzi teatru, reżyserów i aktorów, którzy mieli ogromny wpływ na powojenne życie teatralne w Polsce. Nic więc dziwnego, że również ona wybrała artystyczną drogę, choć początkowo nie aktorską.

Nie żyje Agnieszka Byrska -Zaczyk. Smutne wieści przekazł Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

O śmierci aktorkiu poinfoirmował w swoich mediach społecznościowych Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, z którym związana była przez kilka lat. W pamiątkowym wp[isie wspomniano jej najważniejsze role na gorzowskich deskachoraz wyjątkową wszechstronność:

Praca Agnieszki Byrskiej w Gorzowie przypadła na lata 1962–1965. Był to czas teatru ambitnego, opartego na dyscyplinie i etosie pracy, w którym ruch i plastyka ciała były równie ważne co słowo. W pamięci gorzowskiej kultury pozostaje jako artystka wszechstronna, która swoimi umiejętnościami baletowymi nadała wielu lokalnym inscenizacjom unikalny charakter. Przekazujemy najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim.

Kariera Agnieszki Byrskiej-Zaczyk

Ukończyła warszawską szkołę baletową, a swoją karierę zaczynała jako tancerka Operetki Warszawskiej. Dopiero później coraz mocniej ciągnęło ją w stronę teatru dramatycznego. Występowała m.in. w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz przez wiele lat w Teatrze Komedia w Warszawie, z którym była szczególnie związana. Grała również w Teatrze Telewizji i słuchowiskach Polskiego Radia.

Choć nie należała do aktorek pierwszych stron gazet, była ceniona w środowisku za profesjonalizm, rzetelność i sceniczną kulturę. Współpracownicy wspominają ją jako osobę wymagającą – przede wszystkim wobec siebie – i niezwykle oddaną scenie. W latach 80. angażowała się także w działalność „Solidarności”, pełniąc funkcję przewodniczącej struktur związkowych w swoim teatrze. W 1982 roku zdecydowała się zakończyć karierę sceniczną.

Z mężem była niemal 70 lat. Ostatnie spędzili w Skolimowie

Jej życie prywatne przez niemal siedem dekad było nierozerwalnie związane z jednym mężczyzną. Była żoną Zdzisława Zaczyka, śpiewaka operowego, którego poznała jeszcze w czasach pracy w Operetce Warszawskiej. Ich małżeństwo uchodziło za jedno z najbardziej trwałych w artystycznym środowisku. Po śmierci męża w 2023 roku aktorka coraz rzadziej pojawiała się publicznie.

Ostatnie lata Agnieszka Byrska-Zaczyk spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie – miejscu, które dla wielu ludzi teatru stało się bezpieczną przystanią na jesień życia. Tam też była jedną z bohaterek dokumentalnych rozmów o dawnym teatrze, pracy i przemijaniu. Jej śmierć zamyka kolejny rozdział historii polskiej sceny – tej tworzonej nie przez gwiazdy sezonu, lecz przez artystów wiernych swojemu rzemiosłu.

