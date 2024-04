Znana aktorka trafiła do Skolimowa. W domu opieki odzyskuje radość życia!

W lutym 2023 r. zmarł Leonard Pietraszak (†86 l.). Wybitny aktor, gwiazdor filmów „Vabank”, „Vabank II, czyli riposta”, oraz seriali „Czterdziestolatek” i „Czarne chmury”, pozostawił w żałobie swoją żonę, Wandę. Jak dowiedział się "Super Express", aktorka, która ma 91 lat, nie chciała mieszkać sama. Wdowa po gwiazdorze przeprowadziła się do domu opieki w Skolimowie. To niezwykle piękne miejsce, w którym jesień życia spędza wielu wybitnych artystów, m.in. Halina Kowalska, Ryszarda Gozdowska, czy Agnieszka Byrska-Zaczyk. Mieszkali tu również Jerzy Połomski, Irena Kwiatkowska, czy Zdzisław Zaczyk.

Wdowa po Leonardzie Pietraszaku ma piękny pokój

W tym wyjątkowym domu opieki panuje niezwykle rodzinna atmosfera. Nic dziwnego, że Wanda Majerówna również postanowiła się tu przenieść. W końcu jest aktorką, która przez wiele lat spełniała się na deskach teatrów oraz przed kamerą. W domu opieki jest wiele gwiazd, z którymi znajduje wspólne tematy. Jak udało nam się dowiedzieć, wdowa po Pietraszaku dostała przytulny pokój z dużą sypialnią. Ma również piękny ogród, po którym może spacerować, smaczne obiady i całodobową opiekę lekarską.

W Skolimowie czuje się jak we własnym domu

Małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci, dlatego też aktorka zdecydowała, że jesień życia spędzi właśnie w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Decyzję podjęła niedługo po śmierci męża. Gwiazda, która była pogrążona w żałobie, nie chciała mieszkać sama. Jak dowiedział się "Super Express", Wanda Majerówna w Skolimowie mieszka od niespełna sześciu miesięcy i znakomicie odnalazła się w nowym domu. Widać to było chociażby podczas wigilii w Skolimowie, która odbyła się we wtorek, 19 grudnia. W marcu, na spotkaniu Wielkanocnym czuła się jak u siebie. Uśmiechnięta siedziała przy sua zastawionym stole. Chętnie rozmawiała z Ireną Santor, która do Skolimowa przeprowadziła się na kilka dni. Widać, że w domu aktora czuje się jak we własnym.

