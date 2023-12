Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z poczuciem ciepła domowego ogniska, a także spotkaniem z najbliższymi. Warto jednak pamiętać, że nie każdy ma taką możliwość, nawet wielcy artyści, którzy przez lata wiedli szczęśliwe życie. Na szczęście jest takie miejsce jak Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w podwarszawskim Skolimowie. Tutaj również panuje niezwykle rodzinna atmosfera, a już na chwilę przed świętami czuć radość z przychodzącego do nas Zbawiciela.

W Skolimowie co roku organizowane są dwie wigilie. Pierwsza odbyła się 19 grudnia. To właśnie na nią zaproszeni są artyści, którzy nadal są aktywni zawodowo. W tym roku pojawiły się m.in. Teresa Lipowska (86 l.) i Irena Santor (89 l.), która pięć lat temu właśnie w tym domu opieki spędziła ostatnie chwile ze swoim ukochanym partnerem Zbigniewem Korpolewskim (+84 l.), który po operacji serca potrzebował odpowiedniego miejsca, by dojść do siebie.

24 grudnia mieszkańcy domu po raz kolejny zasiądą do stołu. Tym razem w mniejszym gronie, bo jak nam mówią, z roku na rok jest ich coraz mniej. – Druga wigilia jest między nami mieszkańcami. Też jest miło, ale z sentymentem, bo dzieląc się opłatkiem, wspominamy nasze młode lata, gdzie były pełne rodziny i byliśmy czynnymi artystami. Życzymy sobie przede wszystkim zdrowia i żeby w przyszłym roku nikogo od nas nie ubyło. Niestety, dużo kolegów i koleżanek odchodzi i taka jest kolej rzeczy – wyznała nam pani Rysia.