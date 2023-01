Małżeństwo ze Skolimowa zdradza swoje zarobki. Będziecie w szoku

Wdowa po Nowickim podała przyczynę jego śmierci! To jej pierwszy wywiad po śmierci aktora

Stifler pokazał się po operacji nosa. Ukrył go za maską. Coś poszło nie tak?

Za nami dwa odcinki programu "Gwiazdy w Skolimowie". W pierwszym widzowie poznali uroczą tancerkę Ryszardę Gozdowską (87 l.), która oprowadziła nas po domu opieki w Skolimowie i pokazała jego piękne zakątki. Bohaterami drugiego odcinka było jedyne, mieszkające tam małżeństwo. Aktorka Agnieszka Byrska-Zaczyk (89 l.) i tenor Zdzisław Zaczyk (97 l.) opowiedzieli naszej dziennikarce o swojej miłości, karierze oraz o pobycie w domu opieki. Jak zdradzili w Skolimowie mieszkają od 8 lat, ale w czasie pandemii docenili to miejsce jeszcze bardzie.

- Oboje jesteśmy po COVID-19. Kiedy mąż zachorował, chcieli go zabrać do szpitala, ale się nie zgodziliśmy. Wygrzebaliśmy się z tego wszystkiego dzięki temu, że byliśmy tu, w Skolimowie. Dzięki tym wszystkim usługom medycznym, które tu mamy, dzięki pielęgniarkom, obsłudze. Na miejscu mamy dwóch lekarzy, którzy przychodzą do nas dwa razy w tygodniu - wyznała Byrska.

Zdradzili swoje zarobki

Para zdradziła również na jakie wynagrodzenie mogła liczyć w latach, w których występowała w operetce czy teatrze. Zobaczcie koniecznie materiał wideo, który znajduje się pod artykułem. Poznacie konkretne kwoty.

Gdzie oglądać?

W najbliższą środę na YouTubie Super Express ROZRYWKA premierę będzie miał 3 odcinek serialu "Gwiazdy w Skolimowie" z udziałem Haliny Kowalskiej (82 l.), która m.in. opowiedziała Monice Tumińskiej jak radzi sobie po stracie męża, który zmarł w marcu ubiegłego roku.