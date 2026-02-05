Niby mróz, a tam gorąco! Tajna impreza "Tańca z Gwiazdami" ujawnia ciekawe relacje

"Taniec z Gwiazdami": Będą nowe miłości i przyjaźnie?

W najnowszej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie brakuje zaskoczeń. Na parkiecie będą się mierzyć takie gwiazdy jak Sebastian Fabijański, który chce by Polacy wreszcie go polubili, Małgorzata Potocka, która będzie najstarszą uczestniczką w historii programu, piękna influencerka Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk. Pojawi się też "Joker" w postaci Piotra Kędzierskiego, który ma grać rolę błazna jak Karolak w poprzedniej edycji, a także Iza Miko - która budzi spore kontrowersje, bo jest... zawodową tancerką. Cóż - tak wybrała stacja.

W dość ekscentrycznym zespole gwiazd zawiązują się już pierwsze sympatie, przyjaźnie, a nawet bardzo zażyłe relacje. Królową imprezy była Małgorzata Potocka, która była w wyśmienitym humorze. Gwiazda zaśmiewała się do rozpuku, nadstawiała policzki do całowania i popijała burgundowy napój z kieliszka. Najlepiej bawiła się w towarzystwie swojego tanecznego partnera, Mieszko Masłowskiego, oraz... Sebastiana Fabijańskiego, z którym bardzo czule się żegnała przy taksówce, do której ją odprowadził jak prawdziwy gentelman.

zobacz również: Tancerz "TzG" odpowiada Potockiej na słowa o "braku chemii". Na fotce znalazła się inna gwiazda

"Taniec z Gwiazdami": Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Sebastian Fabijański nawiązywał też bliskie relacje ze swoją tancerką, odziedziczoną niejako po Tomasz Karolaku, piękną Julią Suryś. Podczas gdy oni prowadzili ożywioną dyskusję, Magda Boczarska i Izabela Miko dyskutowały z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Zobacz również: Zazdrość gwarantowana? Te kwoty w "TzG" mogą zaboleć byłych uczestników

Na imprezie pojawił się również, a jakże, Edward Miszczak. Przemawiał do zgromadzonych gości, a Krzysztof Ibisz bił mu brawa. Nie zabrakło też pozostałych uczestników - na "tajnej" imprezie uwiecznionej przez paparazzi pojawili się: Kacper "Jasper" Porębski, Kamil Nożyński, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Gamou Fall i Matusz Pawłowski, czyli słynny Kacperek z Rodzinki.pl. Komu kibicujecie?

Zobacz również: Sebastian Fabijański ma nową miłość! Pocałunkom nie było końca

Galerię ze zdjęciami paparazzi z imprezy uczestników i tancerzy z "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie pod tekstem!

99