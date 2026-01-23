Tancerz "TzG" odpowiada Potockiej na słowa o "braku chemii". Na fotce znalazła się inna gwiazda

W marcu rusza nowa edycja tanecznego hitu Polsatu, a jedną z największych gwiazd programu będzie Małgorzata Potocka - aktorka, reżyserka i legenda polskiej kultury. Produkcja liczyła, że jej udział doda show charakteru, jednak już na etapie pierwszych treningów pojawił się problem. Wszystko przez partnera tanecznego, którego jej przydzielono. 28-letni Mieszko Masłowski miał poprowadzić ją do sukcesu, ale jak ma twierdzić sama Potocka między nimi "nie zaiskrzyło".

"Taniec z Gwiazdami": tancerz show odpowiada Potockiej na zaczepkę. Na zdjęciu inna znana gwiazda!

Według informacji "Super Expressu" z planu "Tańca z Gwiazdami" Potocka uznała, że nie czuje się komfortowo w tym duecie i nie widzi szans na długą przygodę w programie.

Między nimi nie ma chemii. Owszem, Małgosia uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces. On według niej dobrze jej nie poprowadzi. A chciałaby być długo w programie, przynajmniej tyle, co Barbara Bursztynowicz, która odpadła w ćwierćfinale - powiedział nasz informator.

Miała nawet zwrócić się do produkcji z prośbą o zmianę partnera na starszego!

Poprosiła stanowczo o zmianę partnera na ciut starszego i bardziej charyzmatycznego. Niestety usłyszała, że inne gwiazdy nie zgłaszają uwag, więc nikt nie jest wolny, a Mieszko jest już niby zakontraktowany. No i klops. Wszyscy nie wiedzą, jak rozwiązać tę sytuację, bo Małgorzata jest bardzo niezadowolona i to trochę od początku psuje pracę w tym duecie i w ogóle przy całym programie. Wyglądała na bardziej wyluzowaną, ale ona ciągle wszystko argumentuje, że walczy o swoje, co też będzie lepsze dla programu - słyszymy w "Super Expressie".

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Mieszko Masłowski zachował pełen profesjonalizm. Tancerz dodał niedawno na swoje media społecznościowe zdjęcie z Adą Fijał. Aktorka zapozowała z nim na sali treningowej. Para zrobiła sobie fotkę w lustrze i trzeba przyznać, że chyba była w świetnych humorach. Oboje uśmiechnięci - widać, że w swoim towarzystwie czują się doskonale.

Pov: kiedy nie trzeba szukać chemii, bo już tu jest - napisał młody tancerz i tym samym odpowiedział Potockiej na wcześniejszą zaczepkę.

