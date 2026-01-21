Małgorzata Potocka nie czuje "chemii" z młodym tancerzem? W Polsacie wstrzymano oddech

"Taniec z Gwiazdami": Małgorzata Potocka już ma problem? "Nie ma chemii"

"Taniec z gwiazdami" przyzwyczaił już nas do tego, że za kulisami często wiele rzeczy nie idzie tak, jakby się tego spodziewano. Wszyscy uczestnicy są już po pierwszych treningach i po burzy mózgów, decydenci przypisali im trenerów, którzy poprowadzą ich przez program. Małgorzacie Potockiej przypadł 28-letni Mieszko Masłowski. Choć gwiazda serialu "Matki, żony i kochanki" mimo ogromnej różnicy wieku, bo dzieli ich 45 lat, początkowo nie była sceptyczna do takiego rozwiązania, pierwsze wspólne pląsy wszystko zweryfikowały.

- Między nimi nie ma chemii. Owszem, Małgosia uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces. On według niej dobrze jej nie poprowadzi. A chciałaby być długo w programie, przynajmniej tyle co Barbara Bursztynowicz, która odpadła w ćwierćfinale - słyszymy w "Super Expressie".

Jak udało nam się ustalić, aktorka nie pozostawiła tej sprawy bez słowa komentarza i od razu zwróciła się do produkcji. Czas na zmiany według niej jeszcze jest, bo par oficjalnie nie ogłoszono.

- Poprosiła stanowczo o zmianę partnera na ciut starszego i bardziej charyzmatycznego. Niestety usłyszała, że inne gwiazdy nie zgłaszają uwag, więc nikt nie jest wolny, a Mieszko jest już niby zakontraktowany. No i klops. Wszyscy nie wiedzą, jak rozwiązać tę sytuację, bo Małgorzata jest bardzo niezadowolona i to trochę od początku psuje pracę w tym duecie i w ogóle przy całym programie. Wyglądała na bardziej wyluzowaną, ale ona ciągle wszystko argumentuje, że walczy o swoje, co też będzie lepsze dla programu - dodaje nasz informator.

Dodajmy, że poza Małgorzatą Potocką widzowie zobaczą w najbliższej edycji show "Taniec z gwiazdami" między innymi Magdaleną Boczarską (48 l.), Izę Miko (45 l.) czy Sebastiana Fabijańskiego (39 l.). Będzie się działo!

