Policja w Jastrzębiu-Zdroju ratuje psa uwięzionego w samochodzie

Szóstego marca mundurowi z Jastrzębia-Zdroju pokazali pełen profesjonalizm podczas groźnego zdarzenia w centrum miasta. Zaniepokojona kobieta zgłosiła służbom, że w zaparkowanym od blisko czterech godzin pojeździe znajduje się uwięziony pies. Sytuacja wyglądała niezwykle poważnie i wymagała pilnej interwencji stróżów prawa.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze natychmiast zweryfikowali te niepokojące doniesienia. Wnętrze auta było mocno zaparowane, a czworonóg nie posiadał dostępu do wody. Mundurowi od razu przystąpili do namierzania osoby odpowiedzialnej za pojazd. Szybko ustalono, że samochód wypożyczono, a jego kierowca zasnął po nocnej zmianie, całkowicie zapominając o swoim zwierzaku.

Zaledwie kilka minut później właściciel zjawił się przy pojeździe i natychmiast otworzył drzwi. Na całe szczęście zwierzę nie doznało żadnego uszczerbku na zdrowiu. Bez odpowiednio wczesnej reakcji przechodnia ten niebezpieczny incydent mógłby zakończyć się fatalnie dla czworonoga.

Internautka dziękuje policjantom z Jastrzębia-Zdroju za uratowanie zwierzęcia

Mieszkanka miasta postanowiła wyrazić swoją wdzięczność wobec funkcjonariuszy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim opublikowanym wpisie zwróciła szczególną uwagę na opanowanie mundurowych oraz ich ogromną empatię w stosunku do zwierząt.

„Chciałabym szczególnie podkreślić ich spokój, profesjonalizm i zaangażowanie. Jeden z funkcjonariuszy już wcześniej brał udział w interwencji, podczas której ratowany był pies – dlatego tym bardziej widać, że los zwierząt naprawdę nie jest im obojętny” – napisała

Takie publiczne pochwały są dla stróżów prawa niezwykle budujące i utwierdzają ich w przekonaniu o wadze codziennej służby. Sami policjanci również skierowali słowa uznania w stronę zgłaszającej, doceniając jej wzorową postawę i brak znieczulicy na krzywdę słabszych.

Całe to zdarzenie doskonale odzwierciedla cele prowadzonej przez śląską policję akcji pod hasłem „Widzisz – Reaguj!”. Inicjatywa ta ma na celu zachęcanie do społecznej wrażliwości na los zarówno ludzi, jak i zwierząt. Więcej kadrów z tej udanej interwencji można znaleźć w udostępnionej galerii zdjęć poniżej.