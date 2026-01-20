Wiosną Polsat pokaże kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami" i choć mogłoby się wydawać, że parkiet widział już wszystkich znanych i lubianych, producenci postanowili udowodnić, że stać ich jeszcze na głośne nazwiska. Na liście uczestników znaleźli się m.in. Kamil Nożyński, Mateusz Pawłowski, Sebastian Fabijański, Małgorzata Potocka, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka oraz Iza Miko.

Zazdrość gwarantowana? Te kwoty w "TzG" mogą zaboleć byłych uczestników

Zebranie takiej obsady nie było jednak tanie i w Polsacie nikt nie udaje, że było inaczej. Po latach żartów, że tancerze bywają bardziej rozpoznawalni niż gwiazdy, stacja postanowiła sięgnąć znacznie głębiej do kieszeni. Tym razem nikt nie słyszał magicznego "budżet się nie domyka"... Wręcz przeciwnie jeśli ktoś jasno stawiał sprawę, że bez wyższej gaży nie wchodzi na parkiet, produkcja była gotowa negocjować. Zazdro!

Efekt? Rekordowe stawki za odcinek. Najlepiej opłacaną uczestniczką nowej edycji ma być Magdalena Boczarska. Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu pudelek.pl za kulisami, rozmowy z aktorką trwały długo, ale ostatecznie opłaciły się obu stronom. Boczarska ma inkasować aż 30 tysięcy złotych za odcinek. Bardzo solidne kontrakty wynegocjowali także Paulina Gałązka oraz Sebastian Fabijański, każde z nich ma otrzymywać 25 tysięcy złotych. Małgorzata Potocka może liczyć na 20 tysięcy, a Emilia Komarnicka na 15 tysięcy złotych za każdy występ.

