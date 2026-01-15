Boczarska i Miko kupione przez Polsat. Aktorki wystąpią w "TzG"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-15 10:58

Wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Polsat powoli finalizuje listę uczestników, a wśród potwierdzonych nazwisk znajdują się znane aktorki i popularni celebryci, którzy już niebawem pojawią się na parkiecie, by powalczyć o Kryształową Kulę. Jesteście ciekawi kogo stacja Polsat przekonała na udział w "TzG"?

Już na początku marca widzowie będą mogli śledzić kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Jak wynika z nieoficjalnych informacji, stacja stawia na pierwszoligowe nazwiska, chcąc powtórzyć sukces jubileuszowej odsłony programu. Dotychczas Polsat potwierdził udział kilku gwiazd, w tym Mateusza Pawłowskiego, znanego z "Rodzinki.pl", oraz Małgorzaty Potockiej. Jednak prawdziwą sensacją okazały się doniesienia o udziale dwóch aktorek - Magdaleny Boczarskiej i Izy Miko.

Obie panie nie są nowicjuszkami w świecie show-biznesu, a ich nazwiska same w sobie przyciągają uwagę. Jak ustalił portal pudelek.pl, negocjacje dotyczące ich udziału nie były łatwe. Harmonogramy Boczarskiej i Miko są mocno napięte, dlatego wcześniejsze zaproszenia na parkiet nie mogły zostać przez nie zaakceptowane. Tym razem jednak udało się znaleźć lukę w kalendarzach, która pozwoli im połączyć obowiązki zawodowe z tanecznym wyzwaniem.

Dla Magdaleny Boczarskiej będzie to nie tylko okazja do pokazania innej strony swojej osobowości, ale również szansa, by zdobyć serca widzów, którzy śledzą jej karierę filmową od lat. Z kolei Iza Miko, znana m.in. z ról w produkcjach międzynarodowych, wniesie na parkiet lekkość i doświadczenie sceniczne, które mogą okazać się dużym atutem w rywalizacji. Warto wspomnieć, że Iza może mieć łatwiej w tanecznej rywalizacji, ponieważ studiowała w Państwowej Szkole Baletowej, a także odbyła dwumiesięczne stypendium w prestiżowej szkole baletowej American Ballet Association w Nowym Jorku! 

To nie były łatwe negocjacje. Zarówno Boczarska, jak i Miko mają napięte grafiki - to nie były pierwsze zaproszenia kierowane w ich stronę, jednak tym razem udało im się znaleźć przestrzeń, by pogodzić udział w programie z innymi zobowiązaniami. Magda zatańczy z Jackiem Jeschke, który powraca do programu - miał powiedzieć informator Pudelka.

Boczarska i Miko kupione przez Polsat. Aktorki wystąpią w TzG
Magdalena Boczarska: Zdarzyło mi się być na dnie rozpaczy | Mellina #44
