To on ma skraść show w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie Karolakiem nowej edycji!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-15 8:42

Lista uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" coraz bardziej się wydłuża, a jedno z najnowszych nazwisk wywołało ogromne poruszenie w branży. Piotr Kędzierski, czyli dziennikarz, prezenter- ma wkrótce sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Jak twierdzą osoby związane z produkcją, jego obecność nie jest przypadkowa, a twórcy show mają wobec niego bardzo konkretne oczekiwania. Chcecie zobaczyć go na parkiecie?

Choć do startu kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało jeszcze trochę czasu, program już teraz skutecznie przyciąga uwagę widzów. Każda kolejna informacja o uczestnikach wywołuje falę komentarzy i spekulacji. Oficjalnie potwierdzono już udział Mateusza Pawłowskiego znanego z serialu "Rodzinka.pl" oraz Małgorzaty Potockiej. Nieoficjalnie mówi się też o kilku głośnych nazwiskach ze świata filmu, sportu i internetu. Teraz do grona potencjalnych gwiazd parkietu dołącza Piotr Kędzierski.

Zobacz też: Rozenek-Majdan była już gotowa na parkiet. Jeden szczegół przekreśla wszystko

To on ma skraść show w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie Karolakiem w nowej edycji!

Według medialnych doniesień produkcja Polsatu liczy na to, że Kędzierski wniesie do programu zupełnie inną energię niż większość uczestników. Ma być osobą, która rozładuje napięcie, doda lekkości rywalizacji i sprawi, że widzowie spojrzą na taneczny show z przymrużeniem oka. W kuluarach mówi się, że twórcy widzą w nim swoistą wizytówkę edycji, czyli uczestnika, który dzięki dystansowi do siebie i poczuciu humoru może szybko zyskać sympatię publiczności.

Piotrek może być maskotką tej edycji. Jego poczucie humoru i doświadczenie w show biznesie mają nadać programowi nowego wymiaru. Na pewno pokaże sporo dystansu do siebie i wszystkiego wokół - zdradził informator portalu plejada.pl.

Piotr Kędzierski od lat funkcjonuje w mediach i show-biznesie. Zaczynał w telewizji muzycznej, później pojawiał się w projektach Telewizji Polskiej, a przez długi czas był związany z newonce.radio. Widzowie doskonale kojarzą go również z podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym wspólnie z Kubą Wojewódzkim komentuje aktualne wydarzenia i postacie ze świata kultury oraz mediów. Choć taniec nie był dotąd jego zawodowym żywiołem, doświadczenie sceniczne i obycie z kamerą mogą okazać się dużym atutem.  

Zobacz też: Ma 72 lata i kocha TECHNO. Teraz zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Dzięki dyskotekom ma świetną kondycję

Zobacz naszą galerię: To on ma skraść show w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie Karolakiem nowej edycji!

To on ma skraść show w Tańcu z Gwiazdami. Będzie Karolakiem nowej edycji!
31 zdjęć
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR KĘDZIERSKI
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI