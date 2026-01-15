To on ma skraść show w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie Karolakiem nowej edycji!

Choć do startu kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało jeszcze trochę czasu, program już teraz skutecznie przyciąga uwagę widzów. Każda kolejna informacja o uczestnikach wywołuje falę komentarzy i spekulacji. Oficjalnie potwierdzono już udział Mateusza Pawłowskiego znanego z serialu "Rodzinka.pl" oraz Małgorzaty Potockiej. Nieoficjalnie mówi się też o kilku głośnych nazwiskach ze świata filmu, sportu i internetu. Teraz do grona potencjalnych gwiazd parkietu dołącza Piotr Kędzierski.

Według medialnych doniesień produkcja Polsatu liczy na to, że Kędzierski wniesie do programu zupełnie inną energię niż większość uczestników. Ma być osobą, która rozładuje napięcie, doda lekkości rywalizacji i sprawi, że widzowie spojrzą na taneczny show z przymrużeniem oka. W kuluarach mówi się, że twórcy widzą w nim swoistą wizytówkę edycji, czyli uczestnika, który dzięki dystansowi do siebie i poczuciu humoru może szybko zyskać sympatię publiczności.

Piotrek może być maskotką tej edycji. Jego poczucie humoru i doświadczenie w show biznesie mają nadać programowi nowego wymiaru. Na pewno pokaże sporo dystansu do siebie i wszystkiego wokół - zdradził informator portalu plejada.pl.

Piotr Kędzierski od lat funkcjonuje w mediach i show-biznesie. Zaczynał w telewizji muzycznej, później pojawiał się w projektach Telewizji Polskiej, a przez długi czas był związany z newonce.radio. Widzowie doskonale kojarzą go również z podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym wspólnie z Kubą Wojewódzkim komentuje aktualne wydarzenia i postacie ze świata kultury oraz mediów. Choć taniec nie był dotąd jego zawodowym żywiołem, doświadczenie sceniczne i obycie z kamerą mogą okazać się dużym atutem.

