Aneta Zając zrzuciła futro i wszyscy oniemieli! Jest chuda jak przecinek, co za zmiana!

Aneta Zając zrzuciła futro na imprezie Polsatu. Co za figura!

Co za widok! Aneta Zając odziana w modny błękit zaskoczyła na ściance Polsatu. Gwiazda "Pierwszej Miłośći" wśród zaproszonych na ramówkę wiosenną gości wyróżniła się... skromnością. Podczas gdy Magda Narożna wystroiła się w sztywny gorset i mini wysadzane kryształkami, Hanna Żudziewicz w wieczorową suknię z wysokim wycięciem na nogę, a Marcelina Zawadzka przebrała się za ranczerkę w kowbojskim kapeluszu, Aneta Zając postawiła na zachwycającą prostotą i osadzoną w trendach stylizację.

Aneta Zając pojawiła się na ramówce w modnym futrze "z misia", a gdy je zrzuciła - zaprezentowała posągową figurę modelki w długiej sukience "sweterkowej", z krótkim rękawkiem i golfem. Kreacja w jednym z najmodniejszych kolorów - jasnym błękicie - idealnie podkreśliła jej słowiańską urodę. Wyjątkowości sukience nadało owalne wycięcie na plecach. Do tego aktorka dobrała skromną, srebrną biżuterię i sandałki w tym samym kolorze. Delikatny makijaż i gładko zaczesane włosy dopełniły stylizacji, która podkreśliła naturalną urodę i wysportowaną sylwetkę Anety. Brawo!

Zobacz również: Aneta Zając ujawnia, jak schudła. "Otyłość to choroba". Co z kebabami i pizzą? Wszystko nam wyśpiewała

Aneta Zając zdradziła sekret swojej sylwetki

Aneta Zając ewidentnie ma teraz świetny czas w życiu i karierze. Jak sama podkreśla - zadbała o zdrowie, zmieniła nawyki żywieniowe, biega i ćwiczy z przyjemnością. Za tym poszła zmiana sylwetki i, co o wiele ważniejsze, samopoczucia gwiazdy.

- Zachęcam do tego, żeby dbać o zdrowie, bo otyłość jest chorobą, którą trzeba leczyć. Ja zaczęłam się stosować do zaleceń lekarza, podjęłam tę walkę, zmieniłam całkowicie dietę, sposób odżywiania. Wcześniej stosowałam różne modne diety czy detoksy, które tak naprawdę mi szkodziły. Dlatego zmieniłam ten sposób żywienia, wprowadziłam więcej sportu. Teraz jest mi łatwiej uprawiać sport niż w styczniu. Natomiast idę w to dalej, bo się dobrze czuję

- mówiła niedawno w rozmowie z nami gwiazda.

Zobacz również: Kompletnie odmieniona Aneta Zając szaleje na lodzie z nastoletnimi synami. Przerośli już mamę! Zdjęcia paparazzi

Oprócz stałej posady w "Pierwszej Miłości", gdzie gra od 2004 roku Marię Radosz i jej złą siostrę bliźniaczkę - Dominikę Porcz. Niedawno otrzymała także propozycję od konkurencji, którą przyjęła i już wkrótce zobaczymy ją na ekranach w "Na Wspólnej" na TVN.

Kreację wszystkich gwiazd na ramówce Polsatu znajdziecie pod tekstem

