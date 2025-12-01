Kompletnie odmieniona Aneta Zając szaleje na lodzie z nastoletnimi synami. Przerośli już mamę! Zdjęcia paparazzi

Aneta Zając po metamorfozie szaleje na łyżwach jak profesjonalistka

Od kilku miesięcy sport stał się dla Anety Zając bardzo ważny. Gwiazda od początku roku przeszła niesamowitą metamorfozę. Zgubiła kilkanaście kilogramów i wyrzeźbiła swoje ciało. - Ostatnio wkręciłam się w bieganie i nawet jak jestem zmęczona po całym dniu pracy i wracam z Wrocławia do Warszawy autem, to wieczorem, jak już dojadę, wkładam buty i idę biegać. I czuję się fantastycznie po tych 30 minutach biegu - mówiła nam niedawno. Teraz do biegania doszła także jazda na łyżwach. Wygląda na to, że Aneta sporo już na nich przejeździła, bo radzi sobie jak mało kto! Wręcz nie możemy się nadziwić. Gdyby na antenę wrócił program "Gwiazdy tańczą na lodzie", powinna być pierwszą osobą, która w nim wystąpi.

NIE PRZEGAP: Aneta Zając ujawnia, jak schudła. "Otyłość to choroba". Co z kebabami i pizzą? Wszystko nam wyśpiewała

Aneta Zając na lodowisko zabrała swoich nastoletnich synów - 14-letnich bliźniaków, Roberta i Michała. Ojcem chłopców jest aktor Mikołaj Krawczyk. Para rozeszła się, gdy dzieci miały zaledwie rok. Aktorka strzeże ich prywatności. Dlatego dopiero dziś zobaczyliśmy, jak wyrośli. Dawno już są wyżsi od swojej mamy.

ZOBACZ TAKŻE: Aneta Zając odpowiada na chamskie przytyki Mikołaja Krawczyka. Wspomina o prawniku

Aneta Zając sama trzyma dietę. Ale swoim synom odpuszcza. - Wszystko jest dla ludzi. Pizza jest dla ludzi i kebab również. To, że ja sobie na to nie pozwalam, to nie znaczy, że moi synowie też nie mogą tego jeść - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Zobaczcie w naszej galerii, jak Aneta Zając radzi sobie na łyżwach.