Nie trzeba lecieć do Emiratów. "Polski Dubaj" nad Bałtykiem kusi największą sztuczną plażą

Niedawne napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie spowodowały paraliż w ruchu lotniczym, odcinając wielu podróżnych od popularnych kierunków wakacyjnych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Blokada przestrzeni powietrznej i masowe odwoływanie rejsów sprawiły, że tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na lotniskach w oczekiwaniu na powrót do domów. W obliczu takich problemów logistycznych warto zwrócić uwagę na krajowe alternatywy oferujące wypoczynek na wysokim poziomie, bez konieczności martwienia się o międzynarodowe korytarze powietrzne.

Osoby poszukujące szerokich plaż i odrobiny luksusu nie muszą pokonywać tysięcy kilometrów. Polskie wybrzeże kryje w sobie lokalizację, która z powodzeniem rywalizuje z zagranicznymi kurortami. Miejsce to oferuje niepowtarzalny klimat, malownicze klify oraz infrastrukturę, która zadowoli każdego entuzjastę nadmorskiego relaksu.

Gdzie leży Jarosławiec zwany polskim Dubajem?

Jarosławiec zyskał prestiżowe miano "polskiego Dubaju". Turystów przyciąga tutaj przede wszystkim niespotykana nigdzie indziej w kraju piaszczysta plaża, która swoją szerokością i barwą piasku przywodzi na myśl egzotyczne wybrzeża. W połączeniu z wysokim klifem tworzy to krajobraz, który stał się wizytówką regionu.

Sztuczna plaża w Jarosławcu to ewenement w skali Europy

Skąd wzięło się porównanie do luksusowego miasta w Emiratach? Jarosławiec zawdzięcza ten tytuł spektakularnej inwestycji inżynieryjnej, w wyniku której powstała największa sztuczna plaża na Starym Kontynencie. To właśnie ten projekt całkowicie odmienił oblicze nadbałtyckiej wsi. Olbrzymi obszar lądu usypano metodą refulacji, czerpiąc piasek bezpośrednio z dna morza i transportując go na brzeg. Dzięki tym działaniom powstało kąpielisko o imponujących rozmiarach i jasnej nawierzchni.

Warto podkreślić, że pierwotnym zamysłem inżynierów nie było stworzenie atrakcji turystycznej, lecz zabezpieczenie brzegu. Budowa plaży miała na celu ochronę stromego klifu w Jarosławcu przed niszczycielską siłą morskich fal. Walory rekreacyjne pojawiły się niejako przy okazji, z miejsca czyniąc z inwestycji hydrotechnicznej magnes na wczasowiczów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nie musisz lecieć do Dubaju. W Polsce mamy swój! To perła Pomorza

7

Latarnia morska i inne atrakcje Jarosławca

Choć to sztucznie usypany brzeg przyniósł miejscowości największy rozgłos, Jarosławiec ma do zaoferowania znacznie więcej. Nad okolicą góruje zabytkowa Latarnia Morska, wzniesiona jeszcze w XIX wieku. Ceglana budowla wznosi się na wysokość ponad 30 metrów i pozostaje kluczowym punktem nawigacyjnym, stanowiąc jednocześnie doskonały punkt widokowy dla zwiedzających. Lista miejsc wartych odwiedzenia w "polskim Dubaju" jest jednak znacznie dłuższa:

Muzeum Bursztynu,

lokalna Galeria Rybacka,

charakterystyczny Pomnik Rybaka,

Przystań Rybacka, gdzie można kupić świeżą rybę,

liczne szlaki rowerowe dla aktywnych,

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego,

centra rozrywki dedykowane rodzinom,

pola do mini golfa.