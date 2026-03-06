To najgorsza podstawówka w Poznaniu. Znalazła się na dnie rankingu

Według najnowszego rankingu szkół podstawowych portalu WaszaEdukacja.pl wskazano placówkę w Poznaniu, która wypadła najgorzej ze wszystkich. Szkoła znalazła się na samym końcu zestawienia, osiągając najsłabszy wynik. Jak powstał ranking, jakie kryteria wzięto pod uwagę i co mogło wpłynąć na tak niską pozycję tej szkoły?

Ranking Szkół Podstawowych 2026

Całkiem niedawno powstał Ranking Szkół Podstawowych 2026 stworzony przez portal WaszaEdukacja.pl. W tegorocznej edycji eksperci przeanalizowali aż 9 032 szkoły podstawowe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Pełne zestawienie ogólnokrajowe znajdziecie w naszym wcześniejszym artykule tutaj: To najlepsze szkoły podstawowe w Polsce. Uczą się tu same omnibusy. A tym razem jednak skupimy się na jednej szkole w Poznaniu, która - niestety, ale - znalazła się na końcu rankingu.

Najgorsza podstawówka w Poznaniu

Niechlubne miano najgorszej podstawówki w Poznaniu ze względu na ostatnie miejsce w rankingu zyskała Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka. Placówka znajduje się przy ulicy  Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu i cieszy się popularnością.

W zestawieniu przygotowanym przez WaszaEdukacja.pl szkoła zdobyła 26,765 p., co okazało się najniższym wynikiem spośród wszystkich 102 uwzględnionych placówek w mieście. Na końcową ocenę wpływ miały przede wszystkim rezultaty egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

Wybór podstawówki - na co zwrócic uwagę?

Wybór szkoły podstawowej to dla wielu rodziców jedna z ważniejszych decyzji dotyczących edukacji dziecka. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wyniki w rankingach czy rezultaty egzaminów, ale także na atmosferę w placówce, podejście nauczycieli do uczniów oraz ofertę zajęć dodatkowych. Istotne mogą być również liczebność klas, dostęp do wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, a także lokalizacja szkoły i jej zaplecze dydaktyczne, takie jak sale sportowe, pracownie czy świetlica. Wszystkie te elementy razem wpływają bowiem na komfort nauki i rozwój ucznia.

