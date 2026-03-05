Kawka utknęła pod studzienką. Mieszkańcy i strażnicy ruszyli z pomocą

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, strażnicy miejscy i pracownicy wodno-kanalizacyjni wspólnie uratowali małą kawkę, która utknęła pod żeliwną kratką kanalizacyjną.

Po zgłoszeniu mieszkanki, na miejsce przybyli strażnicy miejscy i powiadomiono firmę wodociągowo-kanalizacyjną.

Trzech mężczyzn z okolicy otworzyło kratkę, umożliwiając uwolnienie ptaka.

Kawki są objęte w Polsce ścisłą kontrola gatunkową, ale to nie tylko dlatego mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego ruszyli z pomocą małemu ptakowi.

Czytaj także: Koniec poszukiwań w Poznaniu. Manul Bożenka wróciła cała i zdrowa!

Kawka utknęła pod żeliwną kratką kanalizacyjną. Nie była w stanie samodzielnie się wydostać i gdyby nie pomoc ludzi - jej życie skończyłoby się tragicznie. O wszystkim poinformowała w mediach społecznościowych mieszkanka miasta, która jako pierwsza zauważyła uwięzionego ptaka. Po telefonicznym zgłoszeniu na miejsce przyjechali strażnicy miejscy.

Strażnicy przyjechali na sygnale, a w międzyczasie powiadomiono także firmę wodociągowo-kanalizacyjna, która zadeklarowała pomoc w uwolnieniu ptaka. Ostatecznie, trzech mężczyzn z okolicy własnoręcznie otworzyło ciężką kratkę, dzięki czemu kawka wydostała się na wolność. Kobieta, która jako pierwsza ruszyła na pomoc kawce, jest wdzięczna za pomoc.

Serdecznie wszystkim biorącym udział w akcji bardzo dziękuję – podsumowała.