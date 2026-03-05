Metal przebił podłogę tramwaju! Poranny kurs w Poznaniu mógł skończyć się tragedią

Anna Kisiel
2026-03-05 12:34

Chwile grozy w porannym tramwaju w Poznaniu. Podczas przejazdu w rejonie Dworca Zachodniego metalowy element infrastruktury torowej przebił podłogę wagonu i znalazł się w jego wnętrzu. Jak podaje „Fakt”, na szczęście nikt nie ucierpiał, choć pasażerowie przyznają, że sytuacja mogła zakończyć się znacznie gorzej.

Autor: x.com/ Shutterstock
Do zdarzenia doszło w środę, 4 marca, o godz. 5.02. Tramwaj przejeżdżał przez zakręt na trasie PST w okolicach przystanku Dworzec Zachodni, gdy nagle metalowy element znajdujący się przy torowisku przebił podłogę pojazdu i wbił się do środka wagonu.

Jak opisuje „Fakt”, pasażerowie zobaczyli stalowy fragment wystający z podłogi tuż przy drzwiach.

Metalowy fragment wystawał w środku wagonu tuż przy drzwiach - powiedziała w rozmowie z „Faktem” Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka MPK Poznań.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia szybko zaczęły krążyć w internecie. Widać na nich stalowy element wbity w podłogę tramwaju dokładnie w miejscu, gdzie zwykle stoją pasażerowie. 

Całe szczęście, że akurat nikogo tam nie było - pisze jeden z internautów. 

Najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. To dla mnie bardzo nietypowa usterka. Nie pamiętam podobnego zdarzenia - dodała rzeczniczka MPK w rozmowie z dziennikarzami.

Według jej informacji w tramwaju było wówczas prawdopodobnie niewielu pasażerów. Wszystko ze względu na bardzo wczesną godzinę kursu. Uszkodzony pojazd został natychmiast wycofany z ruchu i trafi do naprawy. Służby techniczne sprawdziły także torowisko w miejscu zdarzenia. Jak informuje „Fakt”, fragment infrastruktury został już naprawiony, a specjaliści będą teraz ustalać, jak doszło do tej nietypowej i potencjalnie niebezpiecznej awarii.

