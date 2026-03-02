To najlepsze szkoły podstawowe w Polsce

Wybór odpowiedniej szkoły podstawowej to jedna z najważniejszych decyzji dla rodziców i młodych uczniów. To właśnie w tych pierwszych latach edukacji kształtują się nie tylko umiejętności akademickie, ale też pasje, ciekawość świata i poczucie własnej wartości. Właśnie dlatego warto zapoznać się z najnowszym rankingiem podstawówek przygotowywanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. W tym roku przeanalizowano aż 9 032 szkoły podstawowe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne, które spełniły wymagania regulaminowe oraz kryteria kompletności danych.

Najlepsze podstawówki 2026

Co brano pod uwagę w tworzeniu rankingu?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – kluczowy wskaźnik edukacyjny, pokazujący poziom opanowania materiału szkolnego przez uczniów.

– kluczowy wskaźnik edukacyjny, pokazujący poziom opanowania materiału szkolnego przez uczniów. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – dodatkowe punkty trafiają do szkół, których uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów.

Dzięki takiej metodologii zestawienie pokazuje szkoły, które nie tylko dobrze przygotowują do egzaminów, ale też rozwijają pasje i kompetencje uczniów. Jeśli jesteście ciekawi gdzie znajdują się najlepsze podstawówki w Polsce, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której zamieściliśmy 10 placówek z najwyższymi wynikami.

Ranking Szkół Podstawowych 2026. Te placówki są najlepsze!

Polskie podstawówki na medal

Rankingi szkół podstawowych to ważne narzędzie, które pomaga:

rodzicom świadomie planować edukację swoich dzieci,

poznawać placówki z najlepszymi rezultatami w nauce i rozwoju talentów,

porównać szkoły nie tylko w swoim mieście, ale w skali całego kraju.

Warto jednak pamiętać, że liczby i punkty to tylko jedna strona medalu. Atmosfera w szkole, relacje między nauczycielami a uczniami oraz oferta zajęć pozalekcyjnych również mają ogromne znaczenie dla komfortu i rozwoju dziecka.

Pełne zestawienie szkół znajdziecie na portalu WaszaEdukacja.pl.