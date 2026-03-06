100 lat pani Ireny z Wielkopolski. Seniorka zdradza swój sekret długowieczności!

Pani Irena spod Ostrowa Wielkopolskiego doczekała się setnych urodzin, a mimo to wciąż czuje się młodo i ma swój sekretny przepis na długowieczność. Szczegóły w artykule.

  • Irena Łęgowska z Wtórku koło Ostrowa Wielkopolskiego obchodziła 100. urodziny.
  • Seniorka zdradza, że receptą na długowieczność jest regularna gimnastyka i unikanie stresu.
  • Z okazji jubileuszu, panią Irenę odwiedził wójt gminy Ostrów Wielkopolski z gratulacjami i upominkami, a także sołtys Wtórku, gdzie seniorka jest najstarszą mieszkanką.

Irena Łęgowska ze wsi Wtórek właśnie obchodziła piękny jubileusz, a przyjaciele, znajomi i rodzina zaśpiewali jej z tej okazji głośne… „200 lat”. Wszystko dlatego, że seniorka skończyła setny rok życia i ma apetyt na więcej, podkreślając, jak bardzo kocha miejsce, w którym spędziła swoje praktycznie całe swoje życie. Rodzinną wieś opuściła tylko w czasie II Wojny Światowej, gdy wraz z rodziną została przymusowo wysiedlona przez Niemców.

100 lat pani Ireny z Wielkopolski. Seniorka zdradza swój sekret długowieczności!
W tym czasie ich gospodarstwo przejął już niemiecki osadnik. Po wojnie pani Irena wróciła jednak do Wtórku, gdzie w 1950 roku wyszła za mąż i pracowała w gospodarstwie. Doczekała spokojnej starości w dobrej kondycji, w czym pomaga jej od wielu lat opiekująca się nią siostrzenica. Pani Irena w dniu swoich setnych urodzin cieszy się świetną pamięcią. Jest też bardzo pogodna i chętnie słucha ulubionych programów radiowych. 

 Lubię też wychodzić na spacery z siostrzenicą – mówi seniorka. 

Zapytana o swoją receptę na długowieczność, pani Irena mówi że trzeba się regularnie gimnastykować i… nie denerwować się.

Z tej setnych urodzin panią Irenę odwiedził wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Miał dla jubilatki kwiaty i kosz słodyczy, a sekretarz Andrzej Baraniak przekazał specjalne gratulacje od Premiera RP Donalda Tuska. Do życzeń dołączył też sołtys Wtórku, Ryszard Ryfa, gdyż pani Irena jest obecnie najstarszą mieszkanką tej miejscowości.

