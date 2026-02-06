Ponad 75 kg narkotyków w Bydgoszczy! Policja zlikwidowała magazyn wart miliony

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od pewnego czasu przyglądali się sprawie rozprowadzania narkotyków na terenie miasta i powiatu. Ich ustalenia wskazywały, że w Bydgoszczy może znajdować się magazyn nielegalnych środków odurzających. Współpraca z funkcjonariuszami CBZC w Rzeszowie pozwoliła wytypować miejsce, gdzie mogły być przechowywane narkotyki, oraz powiązane z tym osoby.

W poniedziałek po południu (2 lutego) namierzyliśmy jednego z podejrzanych, 35-latka, w momencie gdy wychodził z mieszkania. Mężczyzna posiadał przy sobie około 3 kg substancji krystalicznej 2CMC/3CMC oraz około kilograma zielonego suszu roślinnego – mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli blisko 50 kg kryształu, prawie 25 kg zielonego suszu roślinnego, grzyby halucynogenne, kilka gramów białego proszku, a także 21 tabliczek czekolady prawdopodobnie zawierających grzyby halucynogenne. Funkcjonariusze znaleźli również kilkaset sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, wagę elektroniczną, folię do zgrzewania oraz znaczną ilość gotówki.

Chwilę później zatrzymano kolejnych dwóch podejrzanych: 21-letniego mężczyznę oraz 33-letnią kobietę, u których również zabezpieczono narkotyki i pieniądze.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił zarzuty udziału w obrocie znacznej ilości narkotyków, a sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Teraz grozi im kara do 12 lat więzienia – dodaje mł. insp. Monika Chlebicz.

Działania policjantów i CBZC pokazują, jak skuteczna może być współpraca różnych służb w walce z przestępczością narkotykową. Zabezpieczenie tak dużej ilości narkotyków i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za ich handel to znaczący cios w przestępcze sieci działające w regionie.