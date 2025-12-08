Straszny wypadek przerwał życie młodego kierowcy. 20-latek nie miał szans! [ZDJĘCIA]

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 8 grudnia 2025 roku, około godziny 1.00. Jak wynika z komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, wypadek wydarzył się na drodze powiatowej nr 2592 na trasie Złotowo–Brześć, na terenie gminy Kruszwica.

– Jadący samochodem osobowym audi mężczyzna, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Z ustaleń policjantów wynika, że samochód nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Chwilę później doszło do dramatycznego finału.

– Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Pojazd uderzył w drzewo. Śmierć poniósł 20-letni mieszkaniec Kruszwicy – przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka.

Siła uderzenia była ogromna. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak życia młodego kierowcy nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu wypadku. Droga przez dłuższy czas była zablokowana, a policjanci prowadzili oględziny miejsca zdarzenia.

Obecnie trwa szczegółowe postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tragedii. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

– W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem inowrocławskiej prokuratury – potwierdza oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną utraty panowania nad pojazdem. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza – badane są warunki drogowe, stan techniczny samochodu oraz to, czy na tragiczny finał jazdy mogły wpłynąć inne czynniki.

To kolejny śmiertelny wypadek na lokalnych drogach, który pokazuje, jak niewiele trzeba, by nocna podróż zakończyła się tragedią. Policja apeluje do kierowców o ostrożność, szczególnie podczas jazdy po zmroku i w okresie zimowym.