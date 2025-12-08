Na Wiśle dryfowała pusta łódź. Obok odnaleziono ciało

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-08 10:31

W niedzielę rano (8 grudnia) doszło do tragicznego zdarzenia na rzece Wiśle w rejonie Wyszogrodu (pow. płocki). Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszogrodzie otrzymała zgłoszenie o wywróconej i dryfującej łodzi zauważonej na rzece. Służby natychmiast podjęły działania, ale finał okazał się tragiczny.

Zwłoki w rzece. Makabryczne odkrycie. Nie wiadomo, kim jest ofiara.

i

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
  • Tragiczne odkrycie na Wiśle w okolicach Wyszogrodu.
  • Wędkarz znaleziony martwy po wywróceniu łodzi.
  • Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
  • Służby apelują o ostrożność nad wodą. Dlaczego jest to tak ważne?

Wędkarz znaleziony martwy w Wiśle. Służby w akcji

Po otrzymaniu zgłoszenia druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie niezwłocznie udali się na miejsce. Po dotarciu do łodzi ratownicy rozpoczęli dokładne sprawdzanie rejonu zdarzenia. W niedużej odległości od wywróconej jednostki zauważono ciało mężczyzny, które następnie zostało wyłowione z wody.

Jak ustalono, zmarły był wędkarzem, który przebywał wcześniej na Wiśle. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym policję oraz prokuraturę. Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku.

Apel o ostrożność nad wodą

Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi, a także by korzystając z kajaków lub rowerów wodnych wkładać kamizelki ratunkowe lub kapoki. Tylko przestrzegając podstawowych zasad możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

Ostrzegamy, że policjanci nie będą mieli pobłażania wobec tych, którzy będą korzystać ze sprzętów pływających pod wpływem alkoholu albo bez wymaganych uprawnień. Apelujemy też o zdrowy rozsądek i nieprzecenianie własnych umiejętności na wodzie − przekazują służby.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

  • Brak umiejętności pływania.
  • Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.
  • Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
  • Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
  • Pływanie w miejscach zabronionych.
  • Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.
  • Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.
  • Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
  • Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.
  • Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Źródło: OSP Wyszogród

