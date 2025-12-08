Na Wiśle dryfowała pusta łódź. Obok odnaleziono ciało

Tragiczne odkrycie na Wiśle w okolicach Wyszogrodu.

Wędkarz znaleziony martwy po wywróceniu łodzi.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Służby apelują o ostrożność nad wodą. Dlaczego jest to tak ważne?

Wędkarz znaleziony martwy w Wiśle. Służby w akcji

Po otrzymaniu zgłoszenia druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie niezwłocznie udali się na miejsce. Po dotarciu do łodzi ratownicy rozpoczęli dokładne sprawdzanie rejonu zdarzenia. W niedużej odległości od wywróconej jednostki zauważono ciało mężczyzny, które następnie zostało wyłowione z wody.

Jak ustalono, zmarły był wędkarzem, który przebywał wcześniej na Wiśle. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym policję oraz prokuraturę. Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku.

Apel o ostrożność nad wodą

Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi, a także by korzystając z kajaków lub rowerów wodnych wkładać kamizelki ratunkowe lub kapoki. Tylko przestrzegając podstawowych zasad możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

− Ostrzegamy, że policjanci nie będą mieli pobłażania wobec tych, którzy będą korzystać ze sprzętów pływających pod wpływem alkoholu albo bez wymaganych uprawnień. Apelujemy też o zdrowy rozsądek i nieprzecenianie własnych umiejętności na wodzie − przekazują służby.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania.

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.

Pływanie w miejscach zabronionych.

Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.

Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.

Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.

Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Źródło: OSP Wyszogród