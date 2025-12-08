Ponad setka pocisków przy blokach mieszkalnych! "Realne zagrożenie"

Toruń: Pociski artyleryjskie na osiedlu JAR. Ewakuacja mieszkańców

Czwartkowy poranek (4 grudnia 2025 r.) nie był spokojny dla mieszkańców toruńskiego osiedla JAR. W trakcie robót ziemnych przy ulicy Grasera, operatorzy koparek natknęli się na niebezpieczne obiekty. Konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób, a ulica Grasera do skrzyżowania z ul. Watzenrodego została zablokowana. Znaleziska mogły stanowić realne zagrożenie, na szczęście szybko udało się je zabezpieczyć. Saperzy znaleźli tam 27 pocisków artyleryjskich 75 mm oraz 88 sztuk pocisków 150 mm. Eksperci z Inowrocławia zadziałali sprawnie i profesjonalnie.

- Nasi żołnierze zgodnie z procedurami zabezpieczyli teren, przeprowadzili rozpoznanie, a następnie bezpiecznie podjęli i przetransportowali wszystkie niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. To kolejne działania pokazujące, że historia wciąż potrafi o sobie przypomnieć - a my jesteśmy po to, by usuwać jej niebezpieczne ślady - przekazali przedstawiciele 2 Pułku Inżynieryjnego i pokazali zdjęcia pocisków.

To nie pierwszy raz

Podczas budowy osiedla na północy Torunia kilkukrotnie znajdowano pociski, m.in. w 2022 to 150 takich obiektów, zaś w 2018 odnaleziono 250-kilogramowy ładunek lotniczy. Saperzy i strażnicy apelują - jeśli natrafimy na niebezpiecznie wyglądający obiekt, nie działajmy na własną rękę. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.

