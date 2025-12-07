Tak wyglądał Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu. Dużo zdjęć uczestników i kibiców

23. Festiwal Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu

Festiwal Biegów Świętych Mikołajów to impreza, która od lat zaraża uczestników i kibiców pozytywnym nastrojem. Nie inaczej było 6 i 7 grudnia. W niedzielę obserwowaliśmy biegi dorosłych. Frekwencja była znakomita! W samym sercu grodu Kopernika pojawiło się ponad 2 tysiące uczestników i wielu kibiców. To prawdziwa sztafeta pokoleń! Czerwone stroje, świąteczne czapeczki, sportowa rywalizacja, wsparcie podopiecznych domów dziecka z Torunia i nie tylko, puchary i pamiątkowe medale - to wszystko czekało na biegaczy.

W niedzielę biegali oni na dystansach:

Półmaraton Świętych Mikołajów (21,1 km)

Bieg Mikołajowo-Kopernikański (ok. 14 km, nawiązanie do roku urodzin Mikołaja Kopernika)

Bieg 10 km

Bieg 5 km

Nordic Walking (5 km)

- Jestem tu czwarty raz i na pewno wrócę. Trochę aktywności przed świętami się przyda - uśmiechnął się pan Patryk, z którym rozmawialiśmy w Toruniu.

Zdjęcia z 23. Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów prezentujemy w poniższej galerii. Poszukajcie się na materiałach Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu"!

Świąteczny klimat opanował centrum grodu Kopernika

Świąteczny nastrój już udziela się torunianom. Od 21 listopada w grodzie Kopernika trwa Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy. Stoiska z jedzeniem, trunkami, rękodziełem, pamiątkami, koncerty i animacje dla dzieci to zaledwie ułamek oferty. - Każdy domek na Jarmarku to osobna historia - o rodzinnych tradycjach, zimowych smakach i marzeniach zamkniętych w drobnych detalach. Wystarczy tylko zatrzymać się na chwilę, poczuć zapach, usłyszeć śmiech i pozwolić, by magia świąt naprawdę się wydarzyła - zapraszają organizatorzy.

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia. Ciekawa będzie również noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Do grodu Kopernika ponownie zawita Sylwestrowa Moc Przebojów, zwana Sylwestrem z Polsatem.