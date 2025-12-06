Wydało się, co Nawrocki myśli o Radiu Maryja. Mocne słowa na urodzinach u Rydzyka

Odczytano list Karola Nawrockiego podczas 34. urodzin Radia Maryja w Toruniu. "Głosiciel prawdy, jedności i wierności"

Właśnie dziś, 6 grudnia w Toruniu odbywają się uroczyste obchody 34. urodzin Radia Maryja. Z tej okazji odczytano list prezydenta. Już wiadomo, co Karol Nawrocki myśli o Ojcu Dyrektorze i Radiu Maryja! Prezydent uważa, że toruńska rozgłośnia odegrała pozytywną rolę w Polsce i jest "wyjątkowym dziełem". "Świętowanie jubileuszu Radia Maryja to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez minione 34 lata tworzyli i rozwijali to wyjątkowe dzieło. To także zachęta do refleksji nad trudnymi czasami transformacji, w których Radio Maryja – jako rozgłośnia niezależna i głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji i duchowości – odegrało doniosłą rolę" - napisał Karol Nawrocki. "Dziękuję za wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania rzesz rodaków" - stwierdził. Dalsze słowa nie pozostawiają wątpliwości w kwestii pozytywnego stosunku prezydenta do Radia Maryja: "Z uznaniem patrzę na konsekwencję i bezkompromisowość w sprawach fundamentalnych, które sprawiły, że Radio Maryja stało się dla rodaków w kraju i na całym świecie wiarygodnym głosicielem prawdy, jedności i wierności".

Odczytano też list Jarosława Kaczyńskiego. Nazwał ojca Tadeusza Rydzyka "nieocenionym darem"

Podczas urodzinowych obchodów odczytywano też list Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał, że jego zdaniem powinniśmy dziękować samemu Stwórcy za Radio Maryja. "W tym radosnym dniu, w którym obchodzimy 34. urodziny Radia Maryja, przepełnieni wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu za dobra, którymi raczył nas obdarzyć w postaci tej wyjątkowej rozgłośni oraz pozostałych inicjatyw zrodzonych pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów. Dziękujemy Stwórcy za nieoceniony dar, jakim jest dla nas osoba animatora tego wielkiego dzieła, czcigodnego Ojca Dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka CSsR" – stwierdził m.in. Jarosław Kaczyński.

