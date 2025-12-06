Szychy polityczne dotarły na urodziny Radia Maryja. Mamy dużo zdjęć ze środka hali

Wiele znanych twarzy na 34. urodzinach Radia Maryja w Toruniu. Przybył Macierewicz i Czarnej, Ziobro obecny duchem

Właśnie dziś, 6 grudnia w Toruniu odbywają się uroczyste obchody 34. urodzin Radia Maryja. W hali widowiskowo– sportowej zgromadziło się wiele znanych twarzy. Niejeden polityk prawicy chętnie pokazuje się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i gości na wydarzeniach związanych z toruńską rozgłośnią. Tak stało się i tym razem. W hali w Toruniu pojawili się tacy polityczni goście, jak poseł Jacek Sasin, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, były minister edukacji i nauki oraz wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Duchem obecny był dawny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego list także odczytano podczas obchodów. "Nie znajduję słów, które mogłyby oddać moją wdzięczność Ojcu Dyrektorowi za pomoc, gdy ciężka choroba postawiła moje życie na krawędzi. Dziękuję także śp. profesor Elżbiecie Starosławskiej, która — z rekomendacji Ojca Dyrektora — otoczyła mnie troską i pokierowała nowatorskim leczeniem, wydawałoby się nieuleczalnego nowotworu. Z głębi serca za to dziękuję" - pisał między innymi Ziobro.

Odczytano też listy prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Podczas uroczystości odczytano także listy Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego. "Dziękuję za wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania rzesz rodaków" - napisał prezydent. Dalsze jego słowa nie pozostawiają wątpliwości w kwestii pozytywnego stosunku prezydenta do Radia Maryja: "Z uznaniem patrzę na konsekwencję i bezkompromisowość w sprawach fundamentalnych, które sprawiły, że Radio Maryja stało się dla rodaków w kraju i na całym świecie wiarygodnym głosicielem prawdy, jedności i wierności". Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał m.in.: "W tym radosnym dniu, w którym obchodzimy 34. urodziny Radia Maryja, przepełnieni wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu za dobra, którymi raczył nas obdarzyć w postaci tej wyjątkowej rozgłośni oraz pozostałych inicjatyw zrodzonych pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów. Dziękujemy Stwórcy za nieoceniony dar, jakim jest dla nas osoba animatora tego wielkiego dzieła, czcigodnego Ojca Dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka CSsR".

