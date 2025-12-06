34. urodziny Radia Maryja w Toruniu. Odczytano list Jarosława Kaczyńskiego

Właśnie dziś, 6 grudnia w Toruniu odbywają się uroczyste 34. urodziny Radia Maryja. Z tej okazji prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński napisał list do ojca Tadeusza Rydzyka i słuchaczy toruńskiej rozgłośni. List odczytał podczas obchodów były szef MON, Mariusz Błaszczak. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził wzniosłych komplementów o. Rydzykowi.

Jak stwierdził, powinniśmy dziękować samemu Stwórcy za Radio Maryja. "W tym radosnym dniu, w którym obchodzimy 34. urodziny Radia Maryja, przepełnieni wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu za dobra, którymi raczył nas obdarzyć w postaci tej wyjątkowej rozgłośni oraz pozostałych inicjatyw zrodzonych pod auspicjami toruńskich ojców redemptorystów. Dziękujemy Stwórcy za nieoceniony dar, jakim jest dla nas osoba animatora tego wielkiego dzieła, czcigodnego Ojca Dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka CSsR" – napisał Jarosław Kaczyński.

"Cierniem w oku jest dla tych nowych barbarzyńców jest Radio Maryja"

"To dzięki Państwu te rozliczne inicjatywy są tętniącym życiem świadectwem codziennej służby w imię miłości do Pana Boga i Ojczyzny. To dlatego tak mocno czujemy, że dziś właśnie tu, w Toruniu, bije serce Polski" – uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński podkreślał w liście, że nie wszystkim podobają się inicjatywy ojca Rydzyka: "Chcą sformatować nowego człowieka – jednostkę wyzutą z chrześcijańskiej i narodowej tożsamości, wyjałowioną duchowo, całkowicie zewnątrzsterowną, omamioną wizją lekkiego, łatwego i przyjemnego życia. Stąd biorą się ataki lewicowo-liberalnego establishmentu na wiarę, Kościół, przywiązanie do przeszłości i patriotyzm. Dlatego cierniem w oku jest dla tych nowych barbarzyńców Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, Radio Maryja czy Telewizja Trwam" - napisał Jarosław Kaczyński.

