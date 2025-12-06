Ziobro grzmiał w liście do Radia Maryja. "Zło znów rozpętało walkę"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-06 18:33

Trwają obchody 34. urodzin Radia Maryja w Toruniu. Przybyło wielu znanych polityków prawicy, w tym Antoni Macierewicz czy Przemysław Czarnek. Inni byli obecni tylko duchem - odczytano listy prezydenta Karola Nawrockiego czy Jarosława Kaczyńskiego. Obszerny list do Radia Maryja napisał też z Brukseli były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Grzmiał w nim: "Uznałem, że nie pozwolę zamknąć sobie ust. Stawię opór bezprawiu – walcząc słowem i prawdą".

Ziobro oskarża Tuska o „sądową ustawkę”. Premier odpowiada: prawo jest równe dla wszystkich

i

Autor: Marysia Zawada/REPORTER Zbigniew Ziobro w trakcie wystąpienia, z uniesioną dłonią i wskazującym palcem, wyrażający emocje związane z oskarżeniami. Ubrany w garnitur i krawat, otoczony mikrofonami. Więcej o tym na Super Biznes.

Podczas 34. urodzin Radia Maryja odczytano list Zbigniewa Ziobry. Pisał, że "nie pozwoli zamknąć sobie ust"

Podczas obchodów 34. urodzin Radia Maryja w hali rozrywkowo-widowiskowej w Toruniu odczytano nie tylko listy prezydenta Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przebywa on teraz za granicą, gdzie uciekł przed zarzutami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W pierwszych zdaniach listu Ziobro stwierdził, że to środowisku Radia Maryja zawdzięcza sukcesy w walce z chorobą nowotworową. "Nie znajduję słów, które mogłyby oddać moją wdzięczność Ojcu Dyrektorowi za pomoc, gdy ciężka choroba postawiła moje życie na krawędzi. Dziękuję także śp. profesor Elżbiecie Starosławskiej, która — z rekomendacji Ojca Dyrektora — otoczyła mnie troską i pokierowała nowatorskim leczeniem, wydawałoby się nieuleczalnego nowotworu. Z głębi serca za to dziękuję. To dzięki temu w ogóle mogę dziś zwrócić się do wszystkich Państwa". Potem grzmiał, mówiąc o tym, że w Polsce - jego zdaniem - toczy się walka z ludźmi wierzącymi.

"Ojciec Dyrektor, niezłomny kapłan i wielki patriota, od lat buduje dzieło, które jest latarnią prawdy pośród mroku kłamstwa i relatywizmu"

"W naszym ojczystym domu zło znów rozpętało walkę, kierując swe ataki przede wszystkim przeciw Kościołowi i ludziom wierzącym. Rządzący są gotowi zwalczać i wyszydzać wszystko, co dla nas najświętsze. Widzimy to każdego dnia. Krzyże znikają z urzędowych ścian i szkolnych klas. W mediach narasta hejt wobec osób wierzących, zwłaszcza wobec kapłanów. Katolickie media i organizacje stają się obiektem bezprecedensowych ataków, a ludzie wierzący – celem politycznej zemsty" - napisał Zbigniew Ziobro. Urodziny Radia Maryja stały się dla byłego ministra okazją do bronienia się przed zarzutami prokuratorskimi. "Ojciec Dyrektor, niezłomny kapłan i wielki patriota, od lat buduje dzieło, które jest latarnią prawdy pośród mroku kłamstwa i relatywizmu. Właśnie dlatego władza łamiąca prawo chce je zniszczyć – bo boi się siły wiary. Tak samo uderza się dziś w tych, którzy tworzyli Fundusz Sprawiedliwości, pomagający potrzebującym" - pisał wzniośle polityk.

"Dziś jesteśmy ścigani za to, że wspieraliśmy tych, którzy budują cywilizację życia i miłości"

Nie ma sobie nic do zarzucenia: "Dbaliśmy, by wsparcie finansowe trafiało tam, gdzie było naprawdę niezbędne: do straży pożarnych, szpitali, domów samotnej matki, chrześcijańskich organizacji. Dziś jesteśmy ścigani za to, że wspieraliśmy tych, którzy budują cywilizację życia i miłości, a nie tych, którzy promują cywilizację śmierci, ideologię gender czy organizacje aktywistów LGBT" - stwierdził w liście. Uważa, że wszystkie zarzuty wysuwane wobec niego są motywowane politycznie: "Dziś również ja jestem kłamliwie oskarżany – w zemście za śledztwa ujawniające ogromną korupcję i złodziejstwo ludzi tej władzy". "W związku z tym uznałem, że nie pozwolę zamknąć sobie ust. Stawię opór bezprawiu – walcząc słowem i prawdą. Drodzy Państwo, dziś musimy wspólnie stanąć w obronie naszych wartości: w obronie krzyża, Kościoła w Polsce, Ojca Dyrektora i wszystkich dzieł służących Bogu i Ojczyźnie" - napisał były minister sprawiedliwości.

Super Express Google News
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stanąć przed sądem?
31. urodziny Radia Maryja. Byliśmy w środku wielkiej imprezy ojca Tadeusza Rydzyka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADIO MARYJA
TADEUSZ RYDZYK
ZBIGNIEW ZIOBRO