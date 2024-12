Bryan Adams gościem specjalnym "Sylwestra z Dwójką"

TVP ma dla swoich widzów nie lada niespodziankę. Kilka dni temu ogłoszono, że zagranicznymi gwiazdami imprezy sylwestrowej będą DJ Bobo i zespół The Kolors. Ale to nie wszytko. W mediach społecznościowych publiczny nadawca ogłosił właśnie gościa specjalnego "Sylwestra z Dwójką", którym będzie nie kto inny, a Bryan Adams.

Legenda światowej muzyki Bryan Adams gwiazdą specjalną najlepszej imprezy roku - Sylwestra z Dwójką. Twórca takich hitów jak “Summer of '69'”, “Heaven”, czy “(Everything I Do) I Do It for You” wystąpi dla Was 31 grudnia #naŻywo o 20:00 w TVP2, TVP VOD i na Stadion Śląski

- czytamy na Facebooku BądźmyRazem.TVP

Zobacz też: Zagraniczne gwiazdy Sylwestra z Dwójką! Wiemy, kto wystąpi

Kim jest Bryan Adams? Kariera i przeboje

Bryan Adams to kanadyjski wokalista, autor tekstów, kompozytor i fotograf oraz... jedna z największych ikon rocka lat 80. i 90. Jego charakterystyczny, ochrypły głos, pełne emocji ballady oraz energetyczne rockowe utwory sprawiły, że zdobył serca milionów fanów na całym świecie.

Kariera muzyczna Adamsa rozpoczęła się na dobre w 1978 roku, gdy dołączył do zespołu Sweeney Todd. Jednak dopiero jego solowy album „Cuts Like a Knife” przyniósł mu międzynarodową popularność. Utwory takie jak „Straight from the Heart” czy tytułowa piosenka podbiły listy przebojów i stały się symbolami lat 80. Przełomowy moment nastąpił w 1984 roku wraz z albumem „Reckless”, na którym znalazły się takie hity jak „Run to You”, „Heaven” i „Summer of ’69”. Ten ostatni utwór, z nostalgią za młodzieńczymi latami, stał się hymnem pokoleń i do dziś jest grany na całym świecie.

Zobacz: Sylwester z Dwójką. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zbudowano dwie sceny!

Król romantycznych rockowych ballad

Bryan Adams jest znany przede wszystkim z ballad, które wyciskają łzy z oczu nawet najbardziej zatwardziałym słuchaczom. Utwór „(Everything I Do) I Do It for You”, napisany do filmu „Robin Hood: Książę złodziei”, to jedna z najważniejszych piosenek w historii muzyki. Przebój przez 16 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii – to rekord, który do dziś trudno pobić. Kolejne ballady, takie jak „Please Forgive Me”, „Have You Ever Really Loved a Woman?” czy „All for Love” - zaśpioewane w duecie ze Stingiem i Rodem Stewartem, umocniły jego pozycję jako króla romantycznych melodii.

Nie przegap: Gwiazdor Polsatu dotąd stronił od masowych imprez. TVP ściągnęła go na "Sylwestra z Dwójką"

Sylwester z Dwójką - kto wystąpi? Wszystkie gwiazdy imprezy sylwestrowej TVP

Majka Jeżowska wspomina "Taniec z Gwiazdami" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.