Zagraniczne gwiazdy Sylwestra z Dwójką! Wiemy, kto wystąpi

W programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono kolejne gwiazdy Sylwestra z Dwójką. Na scenie w ostatnią noc roku wystąpią Loona oraz legendarna grupa Ottawan. To z pewnością będzie muzyczna podróż do lat największych tanecznych przebojów!

Loona – królowa letnich hitów

Loona, czyli Marie-José van der Kolk, to artystka, która zdobyła serca fanów na całym świecie dzięki energetycznym hitom, takim jak "Bailando" czy "Vamos a la Playa". Jej muzyka to mieszanka rytmicznego popu z gorącymi, latynoskimi dźwiękami, które zawsze wprowadzają publiczność w wakacyjny nastrój. Choć od premiery "Bailando" minęły już lata, utwór wciąż króluje na parkietach i jest jednym z najchętniej odtwarzanych tanecznych klasyków.

Ottawan – klasyka disco z hitem "Hands Up"

Drugim zagranicznym zespołem, który dołączył do gwiazd Sylwestra z Dwójką, jest legendarny Ottawan. Grupa znana jest z takich przebojów jak "Hands Up (Give Me Your Heart)" czy "D.I.S.C.O.". Te utwory stały się symbolem złotej ery disco lat 80., a ich niesamowita energia potrafi porwać do tańca każdą publiczność – niezależnie od wieku!

Ottawan to zespół, który na koncertach łączy klasyczne brzmienia disco z nowoczesnymi aranżacjami, gwarantując doskonałą zabawę i solidną dawkę nostalgii.

Sylwester z Dwójką – mieszanka klasyki i nowoczesności

Organizatorzy Sylwestra z Dwójką po raz kolejny postawili na różnorodność artystów i przebojów. Zarówno Loona, jak i Ottawan to gwiazdy, które swoją twórczością łączą pokolenia. Ich występy z pewnością przyciągną przed telewizory i pod scenę fanów tanecznych hitów. Wiadomo też, że na Stadionie Śląskim pojawią się Dj BoBo i autorzy hitu "Italodisco".

Nie pozostaje nic innego, jak przygotować taneczne buty i rozgrzać głosy do wspólnego śpiewania hitów "Bailando" oraz "Hands Up"! Sylwester z Dwójką zapowiada się naprawdę gorąco!

Majka Jeżowska wspomina "Taniec z Gwiazdami"