Kto śpiewa w zespole Emo? Autorzy "Letniego deszczu" stworzyli hity dla Sary James i Viki Gbor

Emo - co to za zespół?

Zespół EMO zadebiutował na polskiej scenie muzycznej, prezentując charakterystyczne brzmienie łączące pop z elementami elektroniki. Ich utwór "Letni deszcz" stał się przebojem, zdobywając uznanie zarówno słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Piosenka ta była wykonywana na różnych scenach, w tym podczas Top of the Top Sopot Festival 2023.

Oprócz "Letniego deszczu", EMO ma w swoim dorobku inne utwory, takie jak "Nie mówiła nic" czy "Don't Mess With My Mind", które również cieszą się popularnością wśród fanów. Ich muzyka jest dostępna na platformach streamingowych, takich jak Spotify. Ich utwory charakteryzują się emocjonalnymi tekstami i nowoczesnym brzmieniem, co przyciąga szerokie grono odbiorców.

Kto śpiewa w zespole Emo?

Grupę tworzą Patryk Kumór oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek

Patryk Kumór to muzyk, kompozytor, producent muzyczny, wokalista i autor tekstów. Swoją karierę rozpoczął jako klawiszowiec w zespołach metalowych Darzamat oraz Division by Zero. Po opuszczeniu tych formacji skupił się na karierze solowej, tworząc muzykę w stylu pop i pop-rock. Jest również znany pod pseudonimem Spectre. Patryk Kumór współpracował z wieloma artystami jako producent i autor tekstów, przyczyniając się do sukcesów na polskiej scenie muzycznej.

Dominic Buczkowski-Wojtaszek to muzyk popowy, perkusista, pianista, basista, kompozytor, tekściarz i producent muzyczny, znany pod pseudonimem Minu. Jest członkiem zespołu Young Stadium Club, w którym pełni rolę perkusisty. Jako kompozytor i producent współpracował z wieloma artystami, tworząc utwory, które zdobyły popularność zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Obaj artyści, Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek, współpracują jako duet producencki, tworząc muzykę dla innych wykonawców oraz realizując własne projekty muzyczne. Ich wspólna działalność przyczyniła się do powstania wielu przebojów na polskiej scenie muzycznej.

