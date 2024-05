Ambasador ostrzega przed Putinem. Chodzi o Polskę

Seryjny morderca miał siedzieć 123 lata. Wypuścili go po kilkudziesięciu, od razu zabił!

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce dla Money.pl: "Putin chciałby zagłodzić energetycznie Polskę. Ważne jest, abyście wyrwali się z uzależnienia od węgla i rosyjskich źródeł energii"

Wojna hybrydowa z Rosją to fakt - mówią kolejni politycy czy analitycy. "Bezsprzecznie jesteśmy w stanie wojny hybrydowej i to od 2014 roku" - powiedział choćby w tym miesiącu Polskiej Agencji Prasowej Grzegorz Cieślak z Collegium Civitas. Elementem takiej wojny są kwestie energetyczne, kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Ostrzega przed tym w rozmowie z Money.pl Mark Brzezinski. "Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe. Putin chciałby zagłodzić energetycznie Polskę. Ważne jest, abyście wyrwali się z uzależnienia od węgla i rosyjskich źródeł energii" - stwierdził ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

"Krążyło widmo Rosji, która pójdzie dalej na zachód. Dziś Rosjanie widzą, że jesteśmy razem i trzymają się na odległość"

"Macie zabójczo niebezpiecznego sąsiada na wschodzie" - dodał Mark Brzeziński w rozmowie z Money.pl. "Graniczycie z Rosją kierowaną przez Władimira Putina i musicie, niestety, wydać fortunę na zbrojenia. Ale jest też dobra wiadomość. Sprzęt, który kupujecie, jest najlepszy w swojej klasie. A na pewno jest o wiele lepszy niż ten, którym dysponuje rosyjskie wojsko" - powiedział ambasador USA w Polsce, optymistycznie stwierdzając też, że jesteśmy "w najtrwalszym i najważniejszym sojuszu obronnym w historii. (...) Kto potrafiłby dwa lata temu, tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to przewidzieć? Krążyło widmo Rosji, która pójdzie dalej na zachód. Dziś Rosjanie widzą, że jesteśmy razem i trzymają się na odległość. To jest bardzo ważne".

Polsko-amerykańska współpraca obronna jest silniejsza niż kiedykolwiek, a stała obecność wojskowa USA jest dowodem naszego trwałego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Polski i NATO. Dzisiejsze otwarcie Camp Miron jeszcze bardziej wzmacnia nasze więzi. Polska jest bezpieczna i… https://t.co/ThiC9Y0SGG— Ambasador Mark Brzezinski (@USAmbPoland) May 17, 2024

