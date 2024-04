Przerażające sceny rozegrały się w dużym centrum handlowym Westfield Bondi Junction w Sydney w Australii. W sobotę po południu do zatłoczonego sklepu nagle wkroczył mężczyzna uzbrojony w ogromny nóż. Relacje świadków i ustalenia śledczych mrożą krew w żyłach. "Nagrania z kamer bezpieczeństwa wyemitowane przez lokalne media pokazały mężczyznę biegnącego przez centrum handlowe z dużym nożem w ręku i rannych ludzi leżących na ziemi" – podała w sobotę, 13 kwietnia, agencja Associated Press. Na materiałach wideo widać potworną panikę i uciekających w popłochu ludzi. Niektórzy z nich próbowali zamykać się w sklepach, zlokalizowanych na terenie centrum.

Mordował nożem w centrum handlowym

Agresor rzucił się między innymi na kobietę z dziewięciomiesięcznym dzieckiem na ręku. W sumie dźgnął nożem 18 osób. Sześć ranił śmiertelnie. Co więcej - pięć spośród sześciu zabitych osób to kobiety. Spośród wszystkich 18 zaatakowanych, 14 było płci żeńskiej. 9 kobiet i maleńkie dziecko wciąż przebywają w szpitalu i walczą o życie. "Dla mnie i dla detektywów oczywistym jest, że sprawca skupiał się na kobietach, a unikał mężczyzn" – powiedziała dla ABC News Breakfast komisarz policji Nowej Południowej Walii, Karen Webb. Napastnika, który został zastrzelony przez jednego funkcjonariuszy, zidentyfikowano jako 40-letniego Joela Cauchiego - podaje "The New York Post".

Koszmar w Australii. Zadźgał sześć osób

"Ten facet był szalony, kompletnie naćpany, potykał się" – powiedział jeden ze świadków. "Druzgocące sceny w Bondi Junction są nie do opisania i zrozumienia. To był przerażający akt przemocy, wymierzony w niewinnych ludzi udających się na zwykłe sobotnie zakupy" - komentował na konferencji prasowej premier Australii, Anthony Albanese. Według śledczych sobotni atak miał związek "ze zdrowiem psychicznym Cauchiego i że był on już znany policji, ale nigdy nie został aresztowany, ani oskarżony".

“They were just out shopping on a Saturday afternoon and this absolute horror was unfolding. It’s too hard to fathom the reality of what has taken place.”Journalist Sophie Elsworth says people in Australia are ‘doubting their safety' following the Sydney shopping centre attack. pic.twitter.com/B6D66N71Sk— TalkTV (@TalkTV) April 15, 2024