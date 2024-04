Polityk pchnięty nożem po spotkaniu z wyborcami! Szokująca napaść

Atak nożem na polityka

Gubernator obwodu murmańskiego, leżącego na północnym zachodzie Rosji trafił do szpitala po tym, jak został napadnięty i dźgnięty nożem. Jak podała rosyjska agencja informacyjna TASS, Andriej Chibis trafił do szpitala, gdzie przeszedł trwającą około godziny operację. Na razie lekarze określają jego stan jako ciężki, polityk pozostaje na oddziale intensywnej terapii. "Napastnik został zatrzymany i prowadzone jest wobec niego dochodzenie". Według doniesień śledczych napastnik to lokalny mieszkaniec, który miał zaatakować gubernatora z pobudek osobistych. Zrobił to w czwartek, 4 kwietnia, późnym popołudniem, w momencie, gdy gubernator wychodził z domu kultury w miejscowości Apatity, gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Rosja. Zaatakował gubernatora, bo go nie lubił

Według Komitetu Śledczego zatrzymany sprawca był w przeszłości karany. Jak podaje TASS, powołując się na informacje od prokuratury, napastnik to niejaki Aleksander Bydanow, urodzony w 1981 roku, na co dzień pracownik kolei. "Według służb medycznych nie był zarejestrowany w przychodni psychoneurologicznej. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył swoje działanie osobistą wrogością wobec szefa regionu, mimo że nie znał go osobiście. Był już wcześniej ścigany za umyślne spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu" - podaje agencja.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после нападения и записал видеообращение. Он поблагодарил врачей за спасение. Подробности рассказываем по ссылке.Видео: телеграм-канал губернатора Андрея Чибиса https://t.co/OdBrn7s1Rd pic.twitter.com/6cQq1lrVLY— Сноб (@snob_project) April 5, 2024