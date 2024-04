Atak nożownika w kościele. Dźgał księdza bez opamiętania. Jest nagranie!

Trudno w to uwierzyć! Jak przekazują australijskie media w poniedziałek, 15 kwietnia, w jednym z kościołów w zachodniej części Sydney, doszło do brutalnego ataku nożownika. Po mediach społecznościowych krąży koszmarne nagranie, na którym widać, jak doszło do ataku. Widać na nim księdza, który przed ołtarzem sprawuje nabożeństwo. Po chwili z tłumu wychodzi mężczyzna i dosłownie rzuca się na duchownego, dźgając go na oślep ostrym narzędziem. Na pomoc rzucają się wierni. Jak przekazują media, powołując się na informacje śledczych, ksiądz przeżył napaść. Jest ciężko ranny, podobnie jak cztery inne osoby, ale "nikt nie odniósł ran zagrażających życiu". Sprawca został zatrzymany i jest przesłuchiwany.

Masakra w Sydney. Drugi atak nożownika w ciągu kilkudziesięciu godzin

To już drugi w ciągu dwóch dni atak nożownika w Sydney. Wcześniej pisaliśmy o dramatycznych scenach, jakie rozegrały się w centrum handlowym Westfield Bondi Junction. W sobotę po południu do zatłoczonego sklepu nagle wkroczył mężczyzna uzbrojony w ogromny nóż. Relacje świadków i ustalenia śledczych mrożą krew w żyłach. "Nagrania z kamer bezpieczeństwa wyemitowane przez lokalne media pokazały mężczyznę biegnącego przez centrum handlowe z dużym nożem w ręku i rannych ludzi leżących na ziemi" – podała w sobotę, 13 kwietnia, agencja Associated Press. Na materiałach wideo widać potworną panikę i uciekających w popłochu ludzi. Niektórzy z nich próbowali zamykać się w sklepach, zlokalizowanych na terenie centrum.

Horror w centrum handlowym. "Polował na kobiety"

Agresor rzucił się między innymi na kobietę z dziewięciomiesięcznym dzieckiem na ręku. W sumie dźgnął nożem 18 osób. Sześć ranił śmiertelnie. Co więcej - pięć spośród sześciu zabitych osób to kobiety. Spośród wszystkich 18 zaatakowanych, 14 było płci żeńskiej. 9 kobiet i maleńkie dziecko wciąż przebywają w szpitalu i walczą o życie. "Dla mnie i dla detektywów oczywistym jest, że sprawca skupiał się na kobietach, a unikał mężczyzn" – powiedziała dla ABC News Breakfast komisarz policji Nowej Południowej Walii, Karen Webb. Napastnika, który został zastrzelony przez jednego funkcjonariuszy, zidentyfikowano jako 40-letniego Joela Cauchiego - podaje "The New York Post".

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024