To, o co walczyła Doda, wreszcie stało się faktem. Schronisko "Happy Dog" w Sobolewie owiane złą sławą i oskarżeniami o znęcanie się nad zwierzętami, zostało zamknięte. Decyzję potwierdził sam premier Donald Tusk. Doda może mówić o zwycięstwie, jej determinacja i głośny sprzeciw wobec cierpienia zwierząt przyniosły realny efekt!

Sprawa Sobolewa od jakiegoś czasu bulwersowała opinię publiczną, ale dopiero ostatnie tygodnie przyniosły przełom. Doda nie odpuszczała: alarmowała, nagłaśniała, pojawiała się na miejscu i wywierała presję tam, gdzie inni milczeli. W sobotę, 24 stycznia 2026 roku, zapadła decyzja, która może uratować życie setkom zwierząt. Schronisko "Happy Dog" zostało oficjalnie zamknięte, a jego właściciel otrzymał zakaz dalszego prowadzenia podobnej działalności.

Doda dopięła swego! Schronisko grozy w Sobolewie ZAMKNIĘTE

Informację o zamknięciu placówki przekazał na platformie X premier Donald Tusk. W swoim wpisie nie krył emocji, podkreślając, że osoby odpowiedzialne za cierpienie zwierząt nie mogą liczyć na pobłażliwość. Decyzję wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie po tym, jak właściciel schroniska nie zastosował się do wcześniejszych zaleceń i wezwań do poprawy warunków.

Zrobiliśmy to! - napisała Doda w relacji na Instagramie.

Według oficjalnych danych, w "Happy Dog" przebywało około 180 psów oraz kilka kotów. Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości, a dramatyczna sytuacja zwierząt stała się jednym z powodów ogólnopolskiej akcji sprawdzania schronisk, zleconej przez MSWiA w czasie zimowych mrozów. Inspektorzy przeprowadzili setki niezapowiedzianych wizyt - Sobolewo było jednym z miejsc, gdzie skala uchybień wzbudziła największe zaniepokojenie.

W dniu decyzji przed urzędem gminy w Sobolewie zgromadziły się tłumy protestujących. Wśród nich znaleźli się m.in. poseł Łukasz Litewka oraz Damian Stifler.  

Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie - napisał w sieci Donald Tusk.

