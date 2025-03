To imię było hitem w PRL-u. Dziś rodzice nie chcą nazywać tak dzieci

Do lata jeszcze trzy miesiące, a to już się wydarzyło nad Bałtykiem! Internauci w szoku. "Ja pierniczę..."

Autor:

W czasach PRL-u niektóre imiona nadawano masowo, bowiem były popularne, tradycyjne więc idealnie wpisywały się w ówczesną rzeczywistość. Dodatkowo był to okres w naszym kraju, kiedy rodzice decydowali się na imiona krótkie i klasyczne - rzadko kiedy sięgano po zagraniczne lub nietypowe pomysły. Najczęściej więc w szkolnych salach lekcyjnych spotykało się Anny, Kasie, Agnieszki, Piotrów, Andrzejów czy Pawłów. Niebywałe triumfy święciło jeszcze jedno imię żeńskie, które dziś jest nieco zapomniane. Mowa o imieniu Marta!

To imię podbiło porodówki w PRL-u

Imieniem, które przeżywało prawdziwy rozkwit w PRL-u, bez wątpienia było żeńskie imię Marta. Krótkie i łatwe do zapamiętania, a przy tym pełne klasycznej prostoty - nic dziwnego, że tak bardzo podobało się ówczesnym rodzicom. Co ciekawe, choć współcześnie mamy aż 287 tys. Mart w Polsce, to aktualnie mało kto decyduje się na nazwanie tak swojej pociechy. W 2024 roku imię Marta nadano zaledwie 273 razy, więc wynik mówi sam za siebie.

Pochodzenie i znaczenie imienia Marta

Marta to jedno z najstarszych imion w historii - w Polsce używa się od XIII wieku! Pochodzi z języka aramejskiego od słowa "mar" i oznacza panią domu, gospodynię oraz władczynię. Co ciekawe, ze względu na swoją długą historię, imię Marta występuje w wielu krajach na świecie, poniżej kilka przykładów:

łacina - Martha

angielski - Martha

francuski - Marthe

niemiecki - Martha.

Kobiety o imieniu Marta wyróżniają się silną psychiką, siłą fizyczną oraz twardo stąpają po ziemi. Marta to także doskonała organizatorka, która w wielu sektorach życia opiera się na dobrze sporządzonym planie.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2024 roku.

Emilia Korolczuk z programu „Rolnicy. Podlasie” jest w ciąży! Znamy płeć i imię dziecka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd